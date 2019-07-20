【運動公社】體育媒體豈止評述論戰　政治取態無阻專業報道

內地著名足球博客《靴室笑談社》（下稱《靴室》），不滿《體嘢》（SportsYeah）對逃犯條例修訂（反送中運動）的政治立場，認為有損「足球不應涉及政治」的原則，決定終止合作關係。筆者身為《體嘢》總編輯，尊重他們的政治決定，亦無意重申對「足球不應涉及政治」一說的看法。 體育媒體能否具政治取態，倒是個有趣的問題。 撰文：高俊賢＠運動公社

媒體構成的根本是人。人對任何事情總有其價值判斷，何況是新聞工作者。無論專欄文章或是新聞報道，都不可避免沾上各種價值。當然，如涉及客觀事實的呈現，我們應當把投射主觀價值的影響減至最小，以免扭曲、忽略事實，及限制立場相左者的發言。另一方面，媒體要誠實面對自己的偏見，及自己的立場——相信《大公》、《文匯》，抑或是《蘋果》，都充分做到這一點。那麼，《體嘢》為甚麼不能對社會議題有自己的立場？只要這種立場，不會影響對體育新聞的專業報道就可以了，因為這不損及它的公信力。

《靴室》不想評論香港的政治，然後再強調「身為中國人的初心、底線」，也是一種政治立場的宣示。

6月12日，金鐘及中環出現車輛集體「死火」而堵路的場面，球迷不難聯想到摩連奴的「泊大巴」防守戰術。（資料圖片／羅君豪攝）

註：《靴室》代表與筆者溝通時，列舉《體嘢》三張刊登在Facebook平台的照片（內容涉及金鐘集會和堵路示威），認為《體嘢》觸及「港獨問題」（或同情示威者的傾向）。當中兩張圖片的本質不涉及對事實的嚴謹報道，只是以足球為喻、類比當日事態（亦即是網民所講的「抽水圖」）。至於另一張放置在專頁版面的圖片（內容為示威者站滿金鐘道），當中帶有《體嘢》編輯的取態。

作者上載示威者滿佈夏愨道的相片。（作者提供）

有許多著名的體育媒體，都不可避免有政治上的聯繫。譬如巴塞隆拿的兩大體育報章：《世界體育報》（Mundo Deportivo）及《每日體育報》（Diario Sport），都偏向支持加泰隆尼亞獨立。《世界體育報》與La Vanguardia統屬於Grupo Godo麾下，政治立場較溫和；《每日體育報》與El Periódico de Catalunya統屬於Grupo Zeta，政治光譜偏向中間傾左。評論兩家媒體的起點，不是政治立場，而是由兩者的公信力開始。

美國著名體育記者及評論人Dave Zirin在2008年受訪時亦提及過，社會對政治意識提升，以及網絡世界興起，令體育媒體工作者對政治表態，變得習以為常。當然，在遇到政治觀點相左的時候，他們不免收到“stick to sports”的要求，例如反對英國脫歐的BBC主持、足球名宿連尼加（Gary Lineker）。但在最近，BBC亦修改指引，容許主持人發表政見。

摩連奴「泊大巴」深入民心，形容車輛死火堵路，亦恰到好處。（Getty Images）

「讓體育歸體育、讓政治歸政治」或許是一種過時的媒體生態。在AI快要取代人類寫稿的年代，體育媒體記者、編輯或評論人的存在意義，不只是對競技運動本身的知識，還有對社會、經濟的觸覺，以及對歷史、人文的思考。因此，傳媒世界才出現David Conn、Sid Lowe、顏強一類的體育記者兼評論家，讓社會對體育運動的意義有更深層反思。體育媒體工作者應具備社會視野，如討論足球止於技術戰術，那是對這項運動本質的一種扼殺，欠缺體育媒體工作者應有的層次。

連尼加支持舉行第二次公投決定是否脫歐，無阻他繼續為BBC擔任球評工作。（Getty Images）

運動公社介紹︰發佈和討論有關運動與政治/社會/經濟的議題

運動從來不是場上較技那麼簡單。運動公社關注的，是運動和政治、經濟之間的關係和與運動相關的種種不公

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】