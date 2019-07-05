【運動公社】馬體會皇馬爭做建制一哥　尋馬德里雙雄「幕後黑手」

馬德里體育會剛剛花上1.26億歐元簽下新星祖奧菲歷斯（Joao Felix），令主教練施蒙尼（Diego Simeone）執教期間的總花費高達7.9億歐元，投資規模有如其他歐陸豪門。有人謂，馬體會號稱是一家充滿平民色彩的球會，並且與代表建制的皇家馬德里互相抗衡，今天卻仿似變了質。但是，熟悉馬體會歷史的球迷都知道，「平民」的標籤一早已褪去。 撰文：高俊賢＠運動公社

馬體會初代主場位於「工人區域」

馬體會的反傳統形象，是由創會以來開始形成的：在1903年，有三名在馬德里的巴斯克學生建立了馬體會，是畢爾包在首都地區的分支（兩家球會的名字都有Athletic一詞，可見其淵源之深）。巴斯克地區一直有強烈的獨立傾向，而且馬體會建隊之初，有不少政治異見人士脫離皇家馬德里的會籍，加入馬體會。而且，馬體會的首座主場場館，是位於馬德里工人階級集中的區域Ronda de Vallecas附近。而皇馬身處的是社會中上流聚居的馬德里北部，這種地緣關係仿似河床和小保加的對立一樣。讀到這層背景，或許很多人會理所當然地以為，馬體會在階級性質和政治立場上，會站在皇家馬德里的對立面，無怪乎馬德里打吡的氣氛如此熾熱。

1950年中期皇馬崛起之前，馬體會一直是佛朗哥的寵兒。（資料圖片）

馬體會十大最貴出售球員（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

說到這裏，不得不提馬體會另一歷史背景：空軍球會Aviación Nacional。1936年，奧維耶多的主場在西班牙內戰裏被炸毀，令本來要降班的馬體會繼續留在聯賽競逐。剛巧當時直轄軍事獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）將軍的空軍球會：Aviación Nacional，不獲西班牙足協接納參與聯賽，所以與馬體會合併，甚至改名為空軍體育會（Atlético Aviación，直至1947年才易名為Atlético Madrid，但是原有的Atheltic已被刪掉，失去和畢爾包的聯繫）。自此之後，馬體會成為具親政府背景的建制球會。在傳奇主帥列卡度森莫拉（Ricardo Zamora）領導之下，他們一連摘下1939/40及1940/41球季的西甲冠軍。1950年中期皇馬崛起之前，馬體會一直是佛朗哥的寵兒。

菲歷斯來投，基沙文（中）勢將離開效力多季的馬體會。（資料圖片）

哪一方才是真正的建制代表？近半世紀以來，雙方球迷總是互相指摘與政府的關係。如果說皇馬是獲得佛朗哥政府大力扶植才獲得今天的地位，馬體會甚至比起皇馬更早稱霸西甲（1954年皇馬才取得首項聯賽錦標）。在兩者之間，佛朗哥並沒有特意尊崇其中一方，無論馬體會抑或是皇馬，都不過是右翼軍政府抬高地位的標誌。誰在國內更強勢，就獲得政府押上資本支持。在西班牙陷入政治孤立的劣勢下，皇馬稱霸歐冠，令國家重新受到注視，風頭足以蓋過馬體會，才令人淡忘這一段歷史。

高甸（上）轉投國際米蘭，馬體會今季大換血。（資料圖片）

施蒙尼帶領馬體會贏得西甲，又曾兩度殺入歐聯決賽。（資料圖片）

在施蒙尼長期任教下，馬體會進一步鞏固西甲第三的地位，重現80年前的輝煌，但始終未能超越皇馬和巴塞的成就。馬體會的「叛逆」象徵，更多是源自於挑戰「西超」霸權的競技因素。西班牙足球和政治的構連，在星期日（7月7日）的西班牙足球文化講座裏跟大家再詳談。

馬體會甚至比起皇馬更早稱霸西甲。（資料圖片）

西甲每季馬德里打吡，成為話題之戰。（Getty Images）

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