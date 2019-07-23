【曼城訪港】大衛施華領軍赴銅鑼灣　球迷望友賽和平表達訴求

曼城早在周日抵港，一眾球員在今日（23日）四出出席活動，行程緊密。即將最後一季效力曼城的大衛施華，率領辛真高及安祖尼奴，赴銅鑼灣出席運動品牌活動，與球迷見面及簽名。連登網友呼籲在明晚曼城與傑志的友誼賽中，以歌聲表態，香港的曼城希望在不影響球賽進行的情況下表達訴求。

曼城自2013年後再度來港獻技，「藍月亮」眾將經過一日的休息後，今日兵分幾路出席活動。陣中老臣子、明夏離隊的大衛施華（David Silva），聯同辛真高（Oleksandr Zinchenko）及重投曼城懷抱的安祖尼奴（Angeliño），在銅鑼灣出席活動，宣傳新球衣及新款球鞋外，亦與眾球迷見面及簽名。不少曼城球迷為了取得偶像的親筆簽名，特意早一日排隊。

曼城新球季轉用Puma作球衣贊助商，趁訪港特別派球星造訪Puma店，左起：新兵安祖利奴、大衛施華、辛真高。（歐嘉樂攝）

曼城事先張揚到訪Puma門市，大批球迷為見心儀球星一面通宵守候，曼城吉祥物Moonchester亦現身。（歐嘉樂攝）

3名球員甫到場隨即引起一眾球迷起哄，3人分別穿上新球季的主場、作客及第三作客球衣，他們3人當中僅得辛真高是首度來港，但亦對香港有讚無彈，異口同聲讚香港是個美麗的城市。施華表示效力曼城10年間，最印象深刻必定是「曼市打吡」，而將會最後一季效力曼城，但他不減爭勝心：「曼城陣中除了擁有好球員之外，而全隊亦對勝利十分執著，我們希望贏得更多，奪得更多錦標。」

按圖觀看曼城落區盛況：

曼城球迷此行收穫豐富，對於有球迷發起在表演賽中以歌聲表態，他們表示認同。（歐嘉樂攝）

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送護目鏡及口罩被沒收

在宣傳球鞋及球衣活動後，終於到一眾球迷最期待的合照及簽名環節，他們3人在店鋪門外與眾球迷合照，及後並在球迷的球衣上簽名，而他們對球迷有求必應，簽在球迷準備的物品上，並有單獨的合照機會，使一眾曼城球迷十分興奮。辛真高不時與球迷有互動，除了與球迷自拍外，他更鬼馬地「攝鏡」。簽名會期間，有球迷將象徵過去近兩個月示威活動的護目鏡及口罩送予三位球員，但即被大會工作人員沒收。

當活動完畢後，球迷亦顯得依依不捨，他們更在店外等候他們離開，即使他們上了巴士後，球迷們亦不放過影相的機會。

大衛施華明夏離隊，但指爭勝心不減。（歐嘉樂攝）

曼城將與傑志在明晚交手，出戰「賽馬會傑志中心盃」，有連登網友發起行動，在賽事上半場21分鐘時，全場高唱《Do You Hear the People Sing》，為近日香港的情況作回應。曼城球迷表示希望在球賽時，和平表達訴求：「曼城來港獻技機會難得，對我們一眾曼城球迷而言意義重大。我們尊重亦不抗拒表達訴求，但我希望在不影響球賽進行，以今仗賽事為香港打氣，讓一眾香港人有機會喘氣。」