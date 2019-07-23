【曼城訪港】哥迪奧拿勸港人理性尋出路　否認球員漠視球迷

「賽馬會傑志中心盃」將於明晚（24日）8時在香港大球場展開，由去屆英超冠軍曼城迎戰本地班霸傑志。曼城領隊哥迪奧拿今日（23日）與英格蘭前鋒史達寧，在傑志會長伍健、總教練施利斯高域及隊長黃洋陪同下出席賽前記者會。 曾身體力行支持加泰隆尼亞獨立的哥迪奧拿，就近日香港發生的示威表達意見，他希望各方停止暴力行為，以對話解決問題。 攝影：余俊亮

出生自西班牙加泰隆尼亞自治區的曼城領隊哥迪奧拿向來敢言，記者會席上有外國傳媒問及他對香港近日連串示威及暴力事件的看法，他坦言作為一個人，絕不希望看見暴力事件發生；但他認同示威的必要性，並呼籲政府跟市民對話，「相信他們能在沒有暴力的情況下解決問題，找到一個最好的答案去向前邁進。」曼城公關阻止傳媒繼續追問，稱希望將話題回歸足球，哥帥僅補充指：「我認為香港環境仍很安全，全隊至今未感到受威脅。」

史達寧（右）以曼城球員代表身份出席對傑志的賽前記招。（余俊亮攝）

哥迪奧拿一向敢於就政治事件發言，曾在訪問中道：「他們說你不應把政治與體育混為一談，可是當你生活的所有部分也跟政治有關，我為何不可表達我的感受？」（余俊亮攝）

曼城主教練哥迪奧拿出席賽前記招，與傑志會長伍健（左）握手問好。（余俊亮攝）

回應中國媒體批評 「這並非事實」



至於早前有中國傳媒撰文批評「藍月亮」在上海友賽時漠視球迷，認為球隊只為金錢而出訪亞洲。哥帥對此強烈否認，他說：「作者或許不清楚球會的內部情況，球隊由延遲出發至經歷長途機程，舟車勞頓，這對球員不是易事。我們已盡量滿足酒店及球場的球迷，可能有個別人士仍感不快，但他說的並不是事實。」哥帥同時指出，曼城並非如曼聯、利物浦及拜仁慕尼黑等擁有多次出訪經驗，希望球迷諒解，更承諾曼城未來會再度訪華。

傑志將友賽曼城，黃洋（左）代表傑志出席記招。（余俊亮攝）

英籍前鋒史達寧亦就此回應，他認為球員已跟球迷有不錯的交流，並指出大部份球員都未能適應時差。談及迎戰傑志，他笑言希望領隊哥迪奧拿能派他上場，並盡力以自身能力為球隊取得入球。哥帥則指曼城大軍仍需時適應亞洲天氣，希望明日能為觀眾送上精彩賽事，「我們很享受這裏的美食及球迷的歡迎。傑志是香港很重要的球隊，明天對雙方都會是場很好的考驗，球員能藉此慢慢進步。」哥帥指出球隊首要目標，是8月4日迎戰利物浦的社區盾賽事，他透露參加美洲國家盃及非洲國家盃的球員，會於今月尾至下月初歸隊。

傑志新任主教練施利斯高域稱，對曼城一戰只求踢出精彩比賽。（余俊亮攝）

傑志將帥望享受比賽 吸取經驗助港足進步



而傑志主教練施利斯高域則稱，會享受跟強隊交手的時刻，他表示：「明天不在乎戰術鋪排，力求踢一場精彩的比賽。在此我感謝伍健及哥迪奧拿，對己隊來說，能夠為所有香港人作賽是重大的時刻。」今日整個賽前記者會以英語進行，主持人雖改以中文向黃洋發問，這位高學歷隊長堅持以英文作答，他希望球員能繼續為香港足球發展出一分力，「今次對陣曼城是挑戰高水平球隊的絕佳機會，以他們的獨特控球風格，我能想像比賽有多難踢。所以己隊要踢得更整體，展現鬥志及能力，使主場球迷感到高興和滿意。我也相信我們會在曼城身上汲取到一些東西，有助香港足球更進一步。」