【桌球】傅家俊失策「擺烏龍」　將錯過季初兩項賽事

香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）竟然「擺烏龍」！Marco在個人Twitter上發文，表示自己忘記報名參加新球季首兩項賽事，更幽自己一默。

里加桌球大師賽本周末在拉脫維亞首都舉行，羅拔臣（Neil Robertson）及沙比（Mark Selby）等好手將會參賽，為新球季掀起序幕。不過，這項比賽以及之後在中國大慶舉行的國際錦標賽（International Championship），參賽名單均未見香港「一哥」傅家俊的名字。

Marco昨晚在Twitter上發文透露，自己忘記報名參賽，所以將會缺席季初首兩項賽事，他不忘幽自己一默：「在今季首兩項賽事並未抱太大的期望，因為我忘了報名參賽。」

傅家俊透過Twitter發文，表示因忘記報名而錯過首兩項賽事。（Twitter截圖）

現年41歲的傅家俊經驗老到，竟然「大頭蝦」犯錯。（Getty Images）

現年41歲的傅家俊，自去年起深受視網膜退化的影響，但強調對他的桌球生涯影響不大。Marco雖然自2016/17球季的蘇格蘭公開賽奪冠後，至今依然未能打破錦標荒，但他亦曾在今年初擊敗「火箭」奧蘇利雲，打破雙方交手十年不勝的紀錄。