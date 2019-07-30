【賽馬】日本「史上最強馬」大震撼離世　從最佳拍檔的話回顧一生

大震撼衝擊人心，戛然而止。 日本賽馬史上最重要名駒，三冠馬王及種王「大震撼」（ディープインパクト／Deep Impact）因頸椎骨折，今（30日）被人道毀滅，享年17歲。 服役時成為日本第二匹不敗三冠馬，背負全國希望挑戰法國凱旋門大賽卻被取消資格，以「飛一般」姿態勝出告別戰，退役後成為冠軍種馬。 誠如「大震撼」的騎師武豐於拍檔告別戰後感言，「遇此佳駟，深感幸福」，亦是馬迷，甚至日本人的最後感歎。

「大震撼」出自1990年代後期種王「周日寧靜」（Sunday Slience），2002年出生，2004年12月初出輕勝一仗後，踏入3歲連勝6場，包括3歲馬三冠系列皐月賞、日本打吡及菊花賞，出道7戰7勝成為史上第二匹不敗三冠馬。菊花賞以無敵姿態輕取，走位有如天馬行空，有評述員形容牠為「日本近代賽馬的結晶」。

直路施展凌厲衝刺。完美，說是跑，感覺如飛……慶幸能遇上牠。 武豐策騎「大震撼」勝出皐月賞

掛上三冠名譽，「大震撼」在年末如同馬王之戰的一級賽有馬記念首次挑戰年長馬匹，初嘗敗績，亦是國內唯一敗仗。國寶級騎師武豐策騎，「大震撼」使用一貫「走生位」戰術，寧蝕腳程以保不受阻礙，直路上長驅直進，惟法國騎師李慕華策「真心呼喚」（ハーツクライ／Heart’s Cry）率先透出，力拒「大震撼」奪魁。雖然落敗，但無阻「大震撼」獲選當年馬王。

今天沒有起飛，我也不明所以。直路上鞭策但沒有反應，第一次感覺牠沒有衝刺。我感到作為「大震撼」主理騎師的責任，但無能為力。 武豐策騎「大震撼」在2005年有馬記念得亞軍

長久以來，日本馬圈視法國凱旋門大賽為終極目標，希望一宿夙願。2006年，4歲的「大震撼」已為世界馬壇注目，理所當然肩負為日本圓夢的希望。當季連勝3仗，包括以破紀錄時間摘下春季天皇賞及輕取寶塚記念後，確定赴法挑戰，引起日本社會一片熱潮。

希望回應大家的期待，目標放眼在海外吧。遍尋世界之中，沒有比「大震撼」跑得更好的馬。好想制霸夢一般的海外大賽。 武豐策騎「大震撼」勝出春季天皇賞

背負全日本期望，「大震撼」挑戰法國凱旋門大賞。（Getty Images）

可惜發揮未如預期，賽後更發現有法國禁止的藥物成份，被取消資格。（Getty Images）

「大震撼」於2006年10月2日日本時間凌晨出賽，日本放送協會（NHK）罕有安排免費頻道直播，收視率相當高；日本中央競馬會就算沒有受注亦落力宣傳，電視廣告中播放「朝凱旋門衝擊」、「世界的大震撼豈容錯過」，口號日夜流傳。可惜，結果不像你預期，更出人意表。

「大震撼」在法國隆尚馬場上斜落斜的賽道，直路最後300米一度領先，但與頭馬「鐵路聯線」（Rail Link）火併落敗，最後乏力僅得季軍。故事未完，「大震撼」賽後驗出體內帶有用於呼吸道的禁藥，被取消資格。

打算開閘之後守在前列，抽出外叠，一切如預期進行。但是未能上波加速，無法發揮本身實力……難言敗因……很想贏…… 武豐策騎「大震撼」在2006年法國凱旋門大賽落敗

返回日本，輕勝日本盃。（Getty Images）

六隻手指，代表大震撼的六場一級賽桂冠。（Getty Images）

凱旋門大賽後，「大震撼」未待禁藥事件結果，已宣布季後退役改當種馬。陣營本打算讓「大震撼」挑戰秋季天皇賞，後來改為直接參戰日本盃及有馬記念。回到日本，「大震撼」不負所託，兩仗均贏得輕鬆。2006年有馬記念，「大震撼」在告別戰大勝而回，賽後武豐盛讚與好拍檔「演出生涯最佳一役」：

強勁得「飛起來」，至今從未出現過！ 武豐策騎「大震撼」勝出2006年有馬記念

生涯最後一戰沒讓馬迷失望，贏出有馬記念。（網上圖片）

「大震撼」一生14戰12勝，當中包括7場一級賽，顯赫戰績吸引育馬人士安排雌馬與牠配種。「大震撼」2007年開始配種，2010年開始有產駒出賽。2011年，「大震撼」產駒出賽第二季，已有一級賽冠軍，令「大震撼」位列種馬榜第二位。2012年更大放光芒，「大震撼」成為種王，連續7年成為冠軍種馬。

擔當種馬的第13年，「大震撼」遇上麻煩。本年2月配種季節開始，牠一如往年與全國各地雌馬交配，但至3月底發現因腰部問題引致頸痛，停止配種並醫治。豢養「大震撼」的北海道社台牧場聲明指，本周日「大震撼」接受手術治療頸痛，過程順利，但昨日早上突然不能站立，命懸一線須接受急救。牧場於今早安排「大震撼」接受X光檢查，驗出頸椎骨折，「康復無望，只好讓牠接受安樂死處理。突然發生這事情，真的非常悲痛。」

遇此佳駟，深感幸福 武豐

轉任種馬，依然是牧場裏的明星，吸引不少人專程探訪。（網上圖片）

武豐譽為日本賽馬界之寶，一生策騎過無數好馬，「大震撼」印象當然深刻。武豐形容「大震撼」像有「開關掣」，好像知道自己將要上陣，「例如踏出跑道，牠會自己集中精神，戰意滿滿回應我的指示。但贏了賽事，再次踏出跑道舉行頒獎禮，牠的腳步輕鬆得多」。

衝過終點線，可能牠自己都知道：「好，戰鬥完畢。」 武豐

「大震撼」已去，接下來三年的產駒將會備受注目。可幸，「大震撼」開枝散葉，產駒戰績強駒並成為種馬，令「大震撼」的血統與影響力，繼續傳承。武豐透過日本中央競馬會發表聲明：「在我人生中極其特別的良駒，我對他只有感謝。」