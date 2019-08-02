【逃犯條例】逾40名本地職球員聯署　「盼打破體育不談政治枷鎖」

政府修訂《逃犯條例》引發連串風波，繼本地精英運動員及足總裁判員發起聯署後，昨（8月1 日）晚再有逾40位本地足球員表態，堅持五大訴求。部份球員更質疑正職為警察的裁判員廖國文，是否仍能公正地執法本地賽事。 同時，這群足球員希望透過今次聲明，打破部分人對「體育不談政治」的枷鎖，鼓勵更多運動員及市民發聲。

連登討論區昨晚有網民以「【遍地開花】港超聯職業足球員要爆喇！！！！！」為題發文，公開由11位現役港超職球員不具名聯署、並向香港人撰寫的公開信。內容提及特區政府早前修訂逃犯條例，於6月至今引發連串抗爭，要求特區政府回應民間五大訴求，包括全面撤回修訂、釋放所有抗爭者、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性及實行雙普選。

本地球員聯署訴求（按圖放大）

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質疑裁判廖國文執法資格

聯署者以去季港超聯職球員證為憑，遮蓋個人資料後以便條紙寫上不同意見，當中部份提及追究警察濫權與質疑警黑勾結。對於正職為警察的球證廖國文，被指於個人社交網站發表針對示威者的貼文，眾多職球員亦表達關注。他們希望對方能「克盡己任」，以不偏不倚的精神客觀地執法每場比賽，並質疑廖國文能否有資格繼續執法本地或國際級賽事。

自從政府修訂逃犯條例以來，本地精英運動員及足總裁判員已先後聯署發聲，這群港超職球員認為，政治跟每個人都有關連，沒人可獨善其身，「希望繼續打破部分人對『體育不談政治』的枷鎖，鼓勵更多運動員及市民為自己的家發聲。我們作為香港人，要捍衛自己的主場！」

本地球員聯署公開信全文（按圖放大）

25甲乙丙組聯賽球員發聲 「支持所有同行港人」

昨日同樣有近30位來自港超、甲組、乙組、丙組的本地足球員，透過Facebook《足球說故事》專頁表態，堅持五大訴求，並指將支持所有同行的香港人。據了解，聯署由上月30日發起，當中5位球員來自港超聯，部份人批評政府無能、寫上「沒有暴徒，只有暴政」與「香港人加油」等訊息。負責統籌者指出，球員均是自發參與，人數雖然不多，但希望能構成一股力量。