【足球】摩連奴自評曼聯功績被低估　親解Special One內情

「Special One」摩連奴去季中被曼聯解僱後，一直未再執教鞭。 這名葡萄牙名帥接受英國天空電視台（Sky Sports）訪問中回顧在曼聯兩季半任期，認為自己的功績被外界低估。他自評帶領「紅魔鬼」捧走歐霸盃，及追逐百分奪冠的曼城而成為英超亞軍，成績有目共睹，「我盡力而為，卻未獲應得的嘉許」。

摩連奴回望「紅魔」日子，形容過得不容易。能夠領軍首季捧走歐霸，次季奪得英超亞軍，表現合格有餘，但外界反應不像他預期。「次季排第二，其實意義比成績更重大。我覺得：『我做得不錯，已盡全力，但未得到我應得的回報。』」

摩連奴去年12月離開曼聯後，一直未再執教鞭，但不時亮相公眾場合。圖為他現身女子世界盃8強法國對意大利。（Getty Images）

摩連奴出名「寸嘴」，來自其惹火言論，以及「意味深長」的笑容。他在訪問中被問及為何「人前人後兩個樣」，場上及場下的摩連奴分別很大。摩連奴坦言工作時需要獨處，「領隊很多時候是孤獨精，只與自己的思想、感受和決策為伍」。

他在訪問中為此認錯：「可能錯在我傾向封閉自已，錯在人們只看見90分鐘的我，包括在賽事中行事，鏡頭前的行為。電視改變人們的印象。」他強調「我就是我，不會做戲……如果我有理由笑，我就笑，我喜歡笑，不能解釋。」

摩連奴在曼聯的日子也有激動時刻，對車路士一戰似想即場「郁手」。（Getty Images）

「Special One」為摩連奴2004年首次擔任車路士領隊時，在一次記者會上的自我形容，自此「傳誦千古」。他這次受訪時談起原由，稱當時被問到是否準備好執教英超球隊，對提問感到詫異，「我剛剛贏了歐聯，你當我是普通人？所以我進取一點，說我不是一般人，是『一個特別的人』。」

摩連奴離開曼聯後，早前有傳聞正在學習德文，可能到德國執教，但未有進一步傳聞。摩連奴未有提及去向，但向記者保證：「我再有工作，將會喜形於色，笑臉迎人進入記者室。」

天空海闊，摩佬何去何從？（Getty Images）

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