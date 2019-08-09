【英超前瞻】利物浦進入收成期　陣容不變　戰術僵化成憂患

相比早兩季不停出手買人，利物浦今夏沒有什麼大動作，簽入阿祖安為後備米洛列特離隊作替補已是「紅軍」最大交易。 陣容變化不大，亦沒有改善後備深度，利物浦進入收成期，卻面對最大難關，就是如何再進化去改善表現。

球員買賣簡評：

利物浦今夏陣容未有大變，後備門將米洛列特及左閘艾拔圖犘蘭奴及史杜列治出走。該名比利時門將上季只在盃賽為紅軍上陣兩場，離去轉投比身身利時球隊布魯日對利物浦實力沒太大影響。摩蘭奴在高普當上領隊後，早已沒有地位可言，離開晏菲路只是遲早問題，這名西班牙後衛以自由身投維拉利爾，可算是「皆大歡喜」。史杜列治亦是失去了位置，再加上奧歷治去季大爆發，史杜列治出場時間更是買少見少。

利物浦免費簽入了韋斯咸門將阿祖安，擔任艾利臣比加的後備，除了之外又羅致艾利諾及雲丹貝治兩名小將。艾利諾及雲丹貝治兩人雖然都有不錯的潛質，但以現時已進入爭標周期來說，年輕球員出場機會應該不多。

利物浦今夏曼大交易──阿祖安（Liverpool twitter）

利物浦後防核心雲迪積克。（Getty Images）

領隊簡評：

高普去季帶領利物浦奪得球會史上第6座歐聯冠軍，聯賽方面就與曼城力戰到最後一輪，僅以1分之差與利物浦29年來首個聯賽冠軍擦身而過。雖然未能讓利迷圓夢，但高普去季仍是得到各界激讚，就連曼城領隊哥迪奧拿都指高普絕對是現今世上最佳領隊之一。

今季除了衛冕歐聯，高普要再次領軍衝擊英超冠軍。這名德國籍主帥雖主張「Gegenpressing」的超前壓迫性踢法，但經過數年的磨練後，知道這風格未必可以在賽程頻繁的英超捱足一季，去季將速度放緩，反而令球隊表現更穩定，所以才能與被視為「超班」的曼城鬥到最後一刻。這亦證明了高普仍持續進化中，今季利物浦基本上原陣出擊，利迷可否圓夢就要看高普有沒有為球隊踢法注入新元素。

預計正選陣容（陣式：4-3-3）：

+ 7 + 6 + 5

去季奪得歐聯，高普今季除衛冕外更要帶利物浦再度衝擊英超冠軍。（Getty Images）

球員實力及陣容簡評：

利物浦的前鋒「三箭頭」令人聞風喪膽，前季有穆罕默德沙拿爆發奪得神射手，上季又有沙迪奧文尼成為球隊不二之選，最終二人去季同樣以22球，與阿仙奴的奧巴美揚一起奪得神射手獎項。三箭頭之一的羅拔圖法明奴去季因傷所以相對失色，今季能否保持健康踢足一季，將會是球隊奪冠的一大關鍵。三人今夏分別要出席非洲盃及美洲盃，狀態及體力都未必回復到百分百，季初將成為大考驗。奧歷治留隊將繼續擔任奇兵。

沙拿看來狀態不錯，但社區盾多次失機證明其腳風仍不如首季為利物浦上陣般順。（Getty Images）

中場線陣容不變，相信隊長佐敦軒達臣今季會長居中場中的位置，得到更多上前機會。夏季無緣美洲盃的巴西中場法賓奴，今季將會用整季時間證明自己，有力在國家隊中站穩陣腳。至於高普去季轉會重點投資的後防線，人腳上除了摩蘭奴及米洛列特已出走，正選上沒有改變。不過，紅軍後防在季前賽及社區盾表現不太穩定，需要盡快入局找回穩定感，讓前線球員可以安心進攻。

惟利物浦的板凳深度仍與爭標主要對手曼城有距離，陣容沒有太大變化之下，踢法或會變得僵化，再加上多名球員夏天都要應付國際賽事，狀態及體力都掛上問號，季初勢成利物浦能否奪冠的考驗。

其他英超球隊頭5輪賽程：