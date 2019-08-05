【英超】米洛列特終結6年利物浦生涯　6100萬返比利時投布魯日

利物浦門將米洛列特去季只為球隊上陣兩場，為了自己的職業生涯，他決定結束6年「紅軍」生涯，回到祖國比利時，以640萬鎊（約6100萬港元）加盟布魯日。

布魯日宣布該名比利時國門已經同意5年合約，只差完成身體檢查就可正式加盟。米洛列特轉會費約640萬鎊，連同附加條約，整個交易或升至820萬鎊。米洛列特本為紅軍一號門將，但自卡列奧斯2016年加盟後，米洛列特失去了正選位置。

米洛列特早前友賽出現低級錯誤。（Getty Images）

卡列奧斯在2018年歐聯決賽對皇家馬德里一戰，連番出錯令球隊以1：3失去冠軍，之後被借到土耳其球隊比錫達斯，但米洛列特未有重奪正選位置，利物浦去年夏天以6000萬鎊購入巴西門神艾利臣碧加，米洛列特只能繼續當二號門將。

米洛列特為其職業生涯決定回到比利時。（Getty Images）

上季只把關兩場，米洛列特只在足總盃及聯賽盃上陣過。落場時間難求，米洛列治為了職業生涯，決定離開利物浦，季前集訓報到時告訴領隊高普要求轉會，最後獲得該名德籍主帥認同。米洛列特在周日社區盾對曼城後已飛往比利時，準備完成轉會手續。

利物浦將可於周四英超轉會窗完結前，簽入艾利臣的後備。

米洛列特在利物浦的日子（按圖放大）

+ 3 + 2