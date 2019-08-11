【港超聯】傑志支持朱志光以港足事務為先　梁志榮回歸丘建威加盟

香港足球總會今日（11日）宣布，傑志足球總監朱志光暫任香港足球代表隊助理主教練，傑志稍後亦發聲明回應，表示全力支持朱志光出任港隊要職，他未來一段時間亦會以港隊事務為先，傑志工作為副。 傑志同時宣布，舊將梁志榮回歸擔任副足球總監，丘健威亦會加入青訓教練行列。

在足總宣布暫委朱志光出任港隊助理主教練後，傑志亦發聲明回應，指朱志光早前經球會接獲足總邀請出任港隊職務，雙方即時商討，「並表達球會願意支持朱Sir為代表隊出力的安排。朱Sir經詳細考慮後，亦接受了足總的邀請，為香港隊獻出一分力。」朱志光任期將至12月的東亞錦標賽決賽圈為止，傑志指這段期間，朱Sir「會以處理香港隊事務為先，傑志為副。」

傑志昨日（10日）友賽標準流浪，港隊主教練麥柏倫（右二）亦有觀看。（袁志浩攝）

朱志光同時在傑志聲明中發表回應，表示感謝足總邀請加入港隊團隊；同時指出要做好青訓工作，需在球員8至10歲的階段做好基本功訓練，「我們需要一些有能力傳授高質素基本功和經驗豐富的教練，令球員從小開始打好足球技術的基礎。」



傑志同時宣布在「引入更多職業球員出身教練」的發展藍圖下，曾在「藍鳥」效力的夢想FC前主教練梁志榮回歸，出任副足球總監，前香港足球先生及前港隊隊長丘建威亦將加入傑志足球學院，與同為職業球員出身旳教練盧比度、高文、金東進等，協助本地足球小將打好基礎。