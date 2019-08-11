【港足】朱志光暫任港隊助理主教練　助拳世盃外及東亞錦標賽

距香港足球代表隊出戰世界盃外圍賽第二圈不足一個月，隊內再有人事變動。香港足總宣布，暫時委任傑志足球總監朱志光出任助理主教練。

香港隊前助教郭嘉諾因專注考取教練牌照，加上在新一季港超聯出任和富大埔主教練之一，早前約滿足總後未有續約，留下一教練席位空缺。 香港足總今日（11日）宣布，暫委傑志足球總監朱志光為港隊助理主教練，直至年底（12月10至18日）在韓國釜山舉行的東亞足球錦標賽決賽周為止，聲明中指出，他將與主教練麥柏倫「共同帶領香港隊」備戰即將舉行的世界盃外圍賽及東亞錦標賽。

朱志光今季退任傑志主教練，轉任足球總監。（資料圖片）

麥柏倫透過聲明稱，期待與朱志光合作：「他是一位高質素的教練，期待與他一同迎接今次任務。」行政總裁溫達倫則表示，朱志光具亞洲足協專業級教練資格，擔任傑志主教練期間累積豐富本地及亞洲賽經驗，「深信憑朱先生對本地足球及足球員深入的知識及了解，將協助主教練和港隊迎戰激烈的世界盃外圍賽及東亞盃（指東亞錦標賽）」。

香港隊在世界盃亞洲區外圍賽抽入C組，與伊朗、伊拉克、巴林及柬埔寨同組，首戰為9月5日作客柬埔寨。不過港隊備戰亦遇上難題，除6月對中華台北的友賽外，正式鬥柬埔寨前已未能再安排國際友誼賽作熱身，且首輪港超聯在8月30日至9月1日舉行，意味港隊賽前「齊腳」準備的時間只得3日。