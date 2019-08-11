【歐霸盃】阿爾克馬爾主場上蓋倒塌　第3輪外圍賽或要延期

荷甲球隊阿爾克馬爾今日（11日）宣布主場AFAS Stadion上蓋被強風吹至倒塌，幸未有人受傷，惟周四歐霸盃第3輪外圍賽或需要改期甚至改地點進行。

阿爾克馬爾高層Robert Eenhorn於記者會宣布，主場AFAS Stadion的一大部分上蓋倒塌，幸未有人受傷，將會就事故展開調查。他說：「我都十分震驚，幸好未有任何人受傷，未來數日將會有專家到場研究原因。只有調查完結後，我們才可告訴大家更多詳情。」

阿爾克馬爾（紅衫）歐霸第3輪將對烏克蘭球隊馬里烏波爾。（路透社）

阿爾克馬爾主場AFAS Stadion 2006年8月啟用，首場比賽為對阿仙奴的友賽。這個球場可容納17000人，建築費達3800萬歐元。阿爾克馬爾球迷又稱主場作「勝利球場」，向荷蘭軍於1573年阿爾克馬爾圍城戰中擊敗西班牙軍，成為了八十年戰爭的轉捩點。

阿爾克馬爾公布球場受損情況。（網上圖片）

AFAS球場於2006年啟用，可容納17000人。（Getty Images）

這支荷甲球隊下一場主場比賽將會是周四歐霸第3輪外圍賽，對烏克蘭球隊馬里烏波爾。不過，Eenhorn表明現時球場不可能作賽，不排除改期或改地點作賽，「直到情況安全為止都不會於主場作賽」，阿軍於周日將會作客華域克。