【意甲】AC米蘭違反財政公平條例　退出今屆歐霸盃

體育仲裁法庭宣布，意甲球隊AC米蘭與歐洲足協達成協議，AC米蘭退出今屆歐霸盃賽事，以換取更多時間去滿足財政公平條例。據報，羅馬將頂替AC米蘭獲得分組賽資格，而拖連奴則可參加資格賽。

就違反財政公平條例的處分，AC米蘭一直與歐洲足協談判，直至今日（6月28日）體育仲裁法庭宣布，雙方達成協議。歐洲足協擱置在去年及今年對AC米蘭違反財政公平條例的處分，而AC米蘭就失去參加2019/20球季歐洲足協球會比賽的資格，這意味住意甲排第5位的AC米蘭，將不會出戰歐霸盃。

AC米蘭雖然上季排意甲第5名，但無法出戰今屆歐霸盃。（Getty Images）

據報，AC米蘭本身的歐霸盃資格，會由排名之後的意甲球隊遞補獲得，第6名的羅馬可以直入歐霸盃分組賽，而第7名的拖連奴就可以參加歐霸盃資格賽。

AC米蘭去年被指違反財政公平條例，由2015至2018年的3個球季虧蝕超過2700萬鎊，被禁兩年歐洲賽，但AC米蘭其後上訴成功，可以參加歐霸盃。到今年，AC米蘭在2016至2019年的3個球季的虧蝕更多，仍未通過財政公平條例，所以AC米蘭與歐洲足協達成協議，以放棄一年的歐洲賽資格，爭取時間去改善財政狀況。

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