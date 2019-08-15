【足球】迪羅斯小保加首戰即入球　球隊遭「乙組仔」踢出局

「狼王」迪羅斯季末離開效力18年的意甲球隊羅馬，走到地球另一邊尋找新挑戰。加盟阿根廷老牌勁旅小保加。 這名意大利前國腳昨日（14日）首次披甲，在阿根廷盃32強賽事正選上陣。年屆36歲的他寶刀未老，處子戰即取得加盟後首個入球。但球隊及後被乙組球隊艾馬高（Almagro）逼和，更於互射12碼落敗出局。

迪羅斯在上月底簽約加盟小保加，昨日披上羅馬時代的16號球衣出陣，扼守中場中路。上半場28分鐘，他接應角球，擺脫敵方守衛，在小禁區迎頂入網，為小保加先開紀錄，有個好開始。

De Rossi in his very first game with #BocaJuniors scores his very first goal 🔹🔸 #DeRossi pic.twitter.com/ENr2zZIFMW — Jose (@JmesaSports) August 14, 2019

球衣變了，號碼不變，迪羅斯仍然是16號。（Getty Images）

觀乎數據，迪羅斯面對「乙組仔」游刃有餘，防守上表現不俗，例如5次攔截3次成功，亦有3次截球紀錄。他戰至77分鐘被換走，艾馬高則於82分鐘扳平。兩軍加時無進賬，須互射12碼決勝，但先射的小保加只有泰維斯首輪主射中鵠，接下來三名球員全部不入。艾馬高3名球員操刀皆得手，結果淘汰小保加。

隊友與迪羅斯相擁，慶祝他為小保加貢獻首個入球。（Getty Images）

迪羅斯為小保加首次作戰（點圖放大）：

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小王子進化成狼王 迪羅斯與羅馬愛的故事

「狼王」放下紅色戰衣，披上藍色戰衣，球迷要習慣了（Getty Images）

雖然球隊出局，但迪羅斯來到阿根廷可算有個好開局，接下來的聯賽希望多多見到這位拼命三郎的身影。迪羅斯加盟小保加令外界大感驚奇，估計前羅馬隊、現任小保加體育總監貝迪素在背後牽線。迪羅斯在今仗前向小保加球迷表示遠渡而來，不為金錢，「小時候已對小保加抱有熱情，這裏讓我踢出高水準，以及享受足球」。