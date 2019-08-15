【足球】基沙文《FM》領阿仙奴復興　賣走功臣拿卡錫迪

足球遊戲沒有很多種，控制球員「一扭七」的《FIFA》與《PES》固然大受歡迎，排陣買人的《Football Manager》（FM）亦深受球迷愛戴，包括不少球壇巨星。 暑假高價轉會到巴塞隆拿的法國國腳基沙文，在 Twitter把自己「執教」的阿仙奴陣容公諸同好。與真實世界的陣容相比，面目全非，但星味與活力俱備。不過，其好友兼阿仙奴前鋒拿卡錫迪眼見自己不在陣，立即問及自己去向，問出悲慘真相。

基沙文在Twitter上載一張FM的陣容圖，寫道「阿仙奴2023」，指是自己執教阿仙奴至2023年的陣容。陣容已不見現時阿仙奴的球員，拿卡錫迪「赫見」自己失蹤，於是用法文問基沙文「我喺邊（Where am I）」。

（Twitter截圖）

「廠長」回應在其麾下，好友屢立戰功，於2021年助阿仙奴成為「五冠王」，奪得英超、聯賽盃、歐聯、歐洲超級盃及世界冠軍球會盃。不過，基沙文稱與拿卡錫迪緣份已盡：「2023年，2350萬歐元，哈特斯菲」。

想像拿卡錫迪穿上白淺藍直間波衫，是什麼模樣？（Getty Images）

基沙文把阿仙奴陣容「大洗牌」，星味與活力並重。這個4-2-3-1陣容有大量年輕新星，包括多蒙特的查頓辛祖、馬體會的祖奧菲歷斯、去季助阿積士打入歐聯四強的法蘭基迪莊與馬菲斯迪歷特等。陣中老大哥，是「教練」的法國國家隊隊友華拉尼。

基沙文變成「基帥」，能否穩住軍心？（Getty Images）

基沙文亦非單純「追星族」，似乎有不俗的球探支援。陣容內有一些尚未成名的新秀，例如本季轉到般尼茅夫的麥菲咸、安德列治年青右閘沙利麥卡斯等。

不過，基沙文的阿仙奴陣中，並沒有基沙文。

拿卡錫迪被基沙文同為法國國腳。（Getty Images）

「基帥」陣中部分球星（按圖放大）：