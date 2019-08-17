【英冠】富咸前鋒向李華度「致敬」　球迷斥欺騙促罰停賽

足球場「演員」名冊，要加入這名字：阿歷山大米祖域。 這名效力英冠富咸的塞爾維亞前鋒頂上功夫了得，演技則令人髮指。凌晨英冠富咸作客哈特斯菲完場一仗，米祖域與對手爭球後雙雙倒地，他未被「打頭」卻突然掩面滾地，裝作很痛苦。球證未有理會其行為，球隊在賽後大罵他「扮嘢」，要求罰他停賽。

凌晨兩支去季仍在英超的球隊對碰，「頭槌王」米祖域又用頭槌為富咸先開紀錄。戰至下半場末段，富咸當時作客領先哈特斯菲2：1。米祖域在角球旗附近以一敵二，結果與哈特斯菲的雲拿柏拉「食身位」再搶走皮球。但米祖域快要跌下時左手攬住雲拿柏拉的腰，二人扭作一團，皮球則被另一哈特斯菲球員搶走。

米祖域慢了半拍，才察覺要「畀反應」，成為漏洞。（影片截圖）

The absolute state of this from Mitrovic. Ban him. #HUDFUL pic.twitter.com/AzE9mRHsxr — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) August 16, 2019

米祖域倒地後，仍攬着雲拿柏拉右腳，不讓他跑走，令雲拿柏拉也倒地。雲拿柏拉此時右手一揚，揮向米祖域，但僅僅在米祖域的臉旁掠過，沒有接觸。米祖域卻似觸電，慢了半拍才懂得「action」，突然演出經典的「李華度三式」：慘叫、掩面、碌地沙。

重溫李華度經典演出：

米祖域頂上功夫一流，演技則「有待磨練」。（Getty Images）

根據BBC的文字評述，以及賽後網民在Twitter上載的片段，均指二人沒有接觸。而米祖域的演技未能騙過球證，沒有處罰兩人，米祖域得知失敗後突然「好返」，起身作賽。球迷賽後一面倒譴責米祖域插水，一片揶揄之聲：

為米祖域送上思念和禱告，並希望對蠢材騙子送上5場停賽 網民

米祖域的行徑令人感羞恥。年度最大騙案，必須停賽 網民

米祖域「插水」欲騙球證，有可能被追加罰停賽。（Getty Images）

英冠去季皆曾處罰球員「欺騙球證」的行為。如列斯聯前鋒班福特掩面抱頭「扮嘢」令維拉的安華艾加斯被罰紅牌，結果班福特被罰停賽兩場。去季效力西布朗的前鋒杜韋加爾對諾定咸森林時插水「博12碼」，亦要停賽兩場。

此外，哈特斯菲開季3仗只得1和2負，賽後解僱領隊施禾治，成為英冠本季第一位「落鑊」主帥。球隊於1月解僱前領隊華拿後由施禾治領軍，但他帶隊19仗只得1勝，球隊上回勝仗已是2月1：0贏狼隊的去季英超聯賽。