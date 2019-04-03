【英超】富咸作客1：4不敵屈福特　成今季第二支降班球隊

繼哈特斯菲降班後，富咸在「護級生死戰」中，作客1：4不敵屈福特，未能擺脫「升降機」的命運，提前宣告護級失敗，成為今季第2支篤定降班的英超球隊。

富咸在今仗前，與第17位的般尼相差16分，他們必須在餘下賽事全勝，兼且般尼全敗才有望留級，護級機會相當渺茫。

富咸在今仗「生死戰」中作客屈福特，但在上半場已被屈福特先攻入一球，主隊的杜哥利（Abdoulaye Doucouré）引球推進入禁區，左腳勁射破網，在23分鐘先開紀錄。富咸在落後下隨即反撲，賴恩巴布接應施斯隆的傳送，及後推過門將射入空門，在33分鐘扳成平手。

基高費文尼亞（左）與杜哥利各建一功，協助球隊以1分之差落後第7位的狼隊。（路透社）

賴恩巴布今仗雖有入球，但亦未能助富咸平反敗局。（路透社）

不過，富咸在下半場未能攻破屈福特大門之外，更在12分鐘連失3球。屈福特在63分鐘一次角球攻勢，富咸球員解圍不遠，韋曉士（Will Hughes）在禁區頂左腳第一時間抽射，在門將沙治高列高的手頂入網。其後迪尼（Troy Deeney）及基高費文尼亞（Kiko Femenía）分別在69及75分鐘再入一球，結果以4：1擊敗富咸。

屈福特隊長迪尼今仗亦有入球，助屈福特輕取富咸。（路透社）

富咸錄得今季第24場敗仗後，在聯賽結束前5輪宣告護級失敗，來季與哈特斯菲一同轉戰英冠，亦是1994/95球季後首次在剩下5輪聯賽時，已有兩隊球隊護級失敗。

富咸今季經歷兩度易帥，可惜戰績依然未見起色，近9場聯賽悉數告負，亦是富咸史上第二長的不勝走勢。富咸今季後防線相當不穩，至今僅2場聯賽保清白之身，現時已失76球，遠超其他英超球隊。

富咸再輸一仗後，提早5輪宣告護級失敗。（路透社）

看守領隊史葛柏加（Scott Parker）上任以來未嘗一勝，今仗再負屈福特後降班，他感到失望外，指出需要解決球隊內部問題，「對於球隊在僅一季後重返英冠，我亦感到相當失望，我在此向球迷致歉。球隊內部明顯存在一些問題，我們希望及早找出問題所在，並盡快將它解決。」

柏加成為富咸看守領隊後，至今未嘗一勝。（路透社）

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