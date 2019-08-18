【游泳】鄭莉梅世界盃奪兩獎牌凱旋　「專注100自衝擊A標」

一連3天的世界盃新加坡站昨日（17日）煞科，港隊亦以2銀2銅加上歐鎧淳的奧運A標，收穫滿滿告別星洲。生涯首次踏世界盃頒獎台的鄭莉梅（Camille）最終更一攬兩牌。

在新加坡站以100、200米自由泳亞、季軍首踏世界盃頒獎台的鄭莉梅今天凱旋回港。接受訪問的她亦繼續為「第一次」雀躍：「首次在世界盃奪獎，大家亦可見我在200自是全力衝刺，縱使最後有點後勁不繼但奪牌已很開心，而造出的時間更是去屆奧運後的最佳成績，相當滿意。」

鄭莉梅在游泳世界盃新加坡站，一舉奪得兩面獎牌。

最為歐鎧淳取奧運資格感動：她做到了



Camille除了為自己成績雀躍，此次星洲行最叫她興奮的，大概是見證由大學時期已是練水同伴的歐鎧淳順利衝擊100背A標（直入東京奧運的資格）。Camille直言心懷絲絲感動：「那一刻望着時間是1分0.22秒，但我卻忘記100背的A標是0.2什麼......心裏一直祈求歐鎧淳是達標，我衝下去池邊已見陳健樂歡呼不停就知道，Stephanie做到了，是非常高興亦感動。」



距離東京奧運截標仍餘下8個月，Camille冀盼自己亦同樣取下單項「直通車票」：「12月有美國全國賽，自己去屆亦在那處取得A標，所以希望重演過去吧；現時會先專注單項100自，但當然200自也要兼顧，畢竟也希望擔起接力重任。」

歐鎧淳（右三）在游泳世界盃新加坡站，成功衝擊奧運A標取得東京奧運入場券，隊友都為她高興。（香港泳隊提供）