【甲子園】履正社最強打線　破星稜「怪物」投手首奪夏甲錦標

因緣始於平成之末，勝負決於令和之始。 日本令和時代首次「夏甲」——全國高校棒球大賽決賽，喻為「矛盾大對決」。擁有強力打線的大阪代表履正社高校（履正社），最後擊敗強投奧川恭伸在陣的石川代表星稜高校（星稜）。履正社首次成為全國冠軍，報卻平成最後一戰之仇。 5個月前「高校棒球選拔大賽」（春甲），履正社首圈對奧川的投球一籌莫展，捧蛋出局。當時第4棒井上廣大完全投降，今回決賽打出全壘打，為履正社揭開反超前序幕。

決賽由履正社先攻，首兩局未能得分，但已展現打線威力。面對譽為「怪物」的投手奧川恭伸，履正社第2棒池田凜在首局已擊出貼近邊線的長打三壘打。

後攻的星稜在2局下先取1分，但3局上奧川連續兩次四壞保送，形成2死，一、二壘局面。履正社4號強棒井上廣大把握奧川投出的滑球失準，擊出直飛大屏幕的3分炮，一口氣反超前。

履正社憑主將井上廣大擊出3分全壘打，反先星稜。（網上圖片）

履正社主將井上廣大擊出3分全壘打一刻

賽事關鍵發生在7局下半，星稜把握履正社先發投手清水大成投球質素下降，追成3：3平手。

此時履正社更換投手後出現四壞保送，形成2死，滿壘的劣勢。但星稜未能把握，無法再度超前。反而奧川在8局上半已露疲態，但星稜未有調動，結果再失兩分，後上氣勢頓失。星稜在9局下半1死，一、二壘，被履正社雙殺，以5：3終結賽事。

履正社首次奪得夏季甲子園大賽冠軍，一眾球員雀躍慶祝。（網上圖片）

履正社為大阪府傳統強校，與去年連霸春、夏甲的大阪桐蔭高校鬥得難分難解。履正社在本年3月，平成年度最後一次春甲雄心勃勃，豈料首圈即抽中星稜。

星稜當時靠着奧川恭伸的出色投球，3安打17次三振壓制履正社打線。井上身為第4棒，完全無計可施，4個打席全落空，其中兩次被三振出局。今回向奧川開轟，他賽後識英雄重英雄：「奧川的投球相當出眾。與星稜全力比拼，感到歡喜。」

九局下半星稜遭雙殺 履正社奪冠一刻

「奧川令球隊發奮，充滿鬥志」，履正社監督奧田龍生指，奧川在春甲的表現，令他們明白不「升呢」，根本無法奪冠。球隊上下為此而努力，以「對應力」為訓練目標，球隊增加體能訓練，提升力量，在飲食方面也要精心考量。本已是強矛，春甲後苦練變成「最強之矛」。

星稜憑着奧川的出色投球，靠着穩守殺入決賽，可惜功虧一簣。（影片截圖）

最強之矛 貫切打擊紀律

球員打擊的力量與技術提升，擊球距離更長。光在大阪府大賽，履正社平均每仗擊出10支安打。而在今次夏甲，履正社6場安打均達雙位數，首圈對茨城霞之浦高校更一場5次擊出全壘打，平夏甲紀錄。

奧田最後談到打線對奧川的攻略，「如是壞球，予以捨棄，大家都切實做到」。

奧川恭伸（左）與捕手山瀨慎之助（右）自小學一起打棒球，合作在中學奪得全國冠軍，在甲子園可惜僅差一步。（網上圖片）

星稜同樣未嘗稱霸全國，不過在奧川早於中學時期已嘗過全國冠軍滋味，為現時日本U18成員，譽為現時高校「四天王」之一，亦只有他能夠帶領球隊從縣大賽出線，躋身本屆夏甲，可惜未能為星稜帶來首次「日本一」。

不過這名U18代表隊投手，已是各職棒球隊的目標，預料成為本年選秀會的狀元。