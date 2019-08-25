【英超】雲迪積克英超50場不被扭過紀錄斷纜　比比高速輕鬆突破

利物浦主場3：1擊敗阿仙奴，今季打破球會紀錄以7200萬英鎊由里爾加盟槍手的尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）首次上陣，即成焦點。 比比多次以速度突破紅軍防線，可惜埋門一腳未能把握。他今仗雖然未能取得入球或助攻，卻成為2018年3月以來，成功扭過利物浦鐵衛雲迪積克紀錄的第一人。

速度通常不是中堅球員的強項，雲迪積克是少數例外。身高6呎4吋兼且身材壯碩，然而高大身型並未影響他的速度，這位27歲球星在2018/19球季歐聯賽事期間，曾錄得時速34.5公里的段速，較以速度見稱的前線球員尼萊辛尼、加里夫巴利等更快。

速度高，加上路數好，令一眾攻擊球員面對他時難以發揮。對上一次成功扭過他的球員，已經要數到2018年3月當時效力紐卡素的西班牙球員米基爾馬連奴（Mikel Merino）。

難以被扭過的雲迪積克（按圖放大）

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比比推過雲迪積克一刻

周六（24日）對阿仙奴賽前，雲迪積克已累積跨球季連續49場英超聯賽未被扭過的紀錄：2017/18球季最後9場比賽、2018/19球季38場比賽，加上2019/20球季首兩場比賽。在晏菲路球場上演的大戰僅6分鐘，比比在中場線前右路位置接應隊友傳送，雲迪積克準備上前搶截。可是比比聰明地第一時間將皮球踢前，然後高速突破越過雲迪積克。

即使往後兩人的對決幾乎都是荷蘭守將獲勝，比比這次突破獲opta數據確認，令他成為50場英超賽事以來，首個成功扭過雲迪積克的球員。

50 - Nicolas Pepe has become the first player to successfully dribble past Virgil van Dijk in the Dutch defender's last 50 appearances in the Premier League, since Mikel Merino in March 2018 for Newcastle. Beaten. pic.twitter.com/B1oRZMciOB — OptaJoe (@OptaJoe) August 24, 2019

【歐聯決賽】雲迪積克率利物浦零封熱刺 個人保持64場未被扭過

事實上，過去三年以來，雲迪積克只曾被扭過3次，分別是阿仙奴前鋒拿卡錫迪（2017年）、紐卡素中場米基爾馬連奴（2018年）以及今仗的尼高拉斯比比。三人中有兩人均是阿仙奴球員。

如果連同其他賽事，雲迪積克的未被扭過紀錄已累積至68場，包括2017/18球季最後9場英超比賽和5場歐聯，2018/19球季38場英超比賽和12場歐聯，2019/20球季首兩場比賽、社區盾和歐洲超級盃。一個保持1年半的紀錄，卻輕易被比比打破，令人更期待兩人下一次對決。

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