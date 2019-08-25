【英超】雲迪積克英超50場不被扭過紀錄斷纜　比比高速輕鬆突破

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利物浦主場3：1擊敗阿仙奴，今季打破球會紀錄以7200萬英鎊由里爾加盟槍手的尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）首次上陣，即成焦點。

比比多次以速度突破紅軍防線，可惜埋門一腳未能把握。他今仗雖然未能取得入球或助攻，卻成為2018年3月以來，成功扭過利物浦鐵衛雲迪積克紀錄的第一人。

速度通常不是中堅球員的強項，雲迪積克是少數例外。身高6呎4吋兼且身材壯碩，然而高大身型並未影響他的速度，這位27歲球星在2018/19球季歐聯賽事期間，曾錄得時速34.5公里的段速，較以速度見稱的前線球員尼萊辛尼、加里夫巴利等更快。

速度高，加上路數好，令一眾攻擊球員面對他時難以發揮。對上一次成功扭過他的球員，已經要數到2018年3月當時效力紐卡素的西班牙球員米基爾馬連奴（Mikel Merino）。

難以被扭過的雲迪積克（按圖放大）

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比比推過雲迪積克一刻

周六（24日）對阿仙奴賽前，雲迪積克已累積跨球季連續49場英超聯賽未被扭過的紀錄：2017/18球季最後9場比賽、2018/19球季38場比賽，加上2019/20球季首兩場比賽。在晏菲路球場上演的大戰僅6分鐘，比比在中場線前右路位置接應隊友傳送，雲迪積克準備上前搶截。可是比比聰明地第一時間將皮球踢前，然後高速突破越過雲迪積克。

即使往後兩人的對決幾乎都是荷蘭守將獲勝，比比這次突破獲opta數據確認，令他成為50場英超賽事以來，首個成功扭過雲迪積克的球員。

【歐聯決賽】雲迪積克率利物浦零封熱刺 個人保持64場未被扭過

事實上，過去三年以來，雲迪積克只曾被扭過3次，分別是阿仙奴前鋒拿卡錫迪（2017年）、紐卡素中場米基爾馬連奴（2018年）以及今仗的尼高拉斯比比。三人中有兩人均是阿仙奴球員。

如果連同其他賽事，雲迪積克的未被扭過紀錄已累積至68場，包括2017/18球季最後9場英超比賽和5場歐聯，2018/19球季38場英超比賽和12場歐聯，2019/20球季首兩場比賽、社區盾和歐洲超級盃。一個保持1年半的紀錄，卻輕易被比比打破，令人更期待兩人下一次對決。

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英超頭5輪賽程（按圖放大）

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