【歐聯決賽】雲迪積克率利物浦零封熱刺　個人保持64場未被扭過

利物浦於歐聯決賽早早佔得先機後，自然地力求不失，但假若是幾年前的防線，「紅軍」球迷或許服用再多「救心」也會顫抖。然而，有幅來自荷蘭的「高牆」在這一年半間肅豎立在利物浦門前，任何對手在過去64場都無法逾越，他更率領紅軍後防零封熱剌奪冠。

利物浦在2018年1月以破後衛轉會費紀錄的7500萬鎊，從修咸頓簽入荷蘭中堅雲迪積克，後者來投後則用實際表現回報紅軍的信任及證明其高昂的價錢牌。作為中堅的他竟能夠在各項賽事過去的64場披甲之中，不曾被任何對手單對單扭過。這場歐聯終極一戰，雲迪積克除了令狀態不足的熱刺射手哈利卡尼無計可施外，於第75分鐘封殺孫興慜的攔截更是全場為數不多的精彩鏡頭。

雲迪積克榮膺決賽MOM（Man of the match）。（Getty Images）

雲迪積克巧妙攔截孫興慜逐格睇（按圖放大）

當時孫興慜於中場線直搗黃龍，看似壓過雲迪積克並殺入禁區準備起腳，雲迪積克卻看準孫興慜盤球稍微帶甩波，一腳截出底線，力保其未被扭過的清白之身。總結賽後數據，雲迪積克在地面攔截及空中爭頂的回合中全勝，錄得5次解圍及1記搶截，更沒有犯規紀錄，因此他順理成章地獲歐洲足協評為本場最佳球員。

0 - No opposition player has completed a dribble past Virgil van Dijk in any of his last 64 appearances in all competitions for Liverpool. Rock. #UCLFinal pic.twitter.com/VlviY2ohRH — OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2019

儘管今場決賽得到官方肯定，雲迪積克賽後仍把勝利歸功於主帥高普，指他不僅是傑出領隊，更是大好人：「隊內的氣氛無與倫比，有幸代表這間球會使我感到驕傲。球隊所有人都雄心萬丈，也盼望能有此一晚，所以我們今晚一如以往地保持謙遜及努力不懈去踢。我非常期待之後的慶祝派對！」

雲迪積克的存在令熱刺當家球星卡尼（右）苦無機會叩關，卡尼全場更錄得1次起腳的尷尬數據。（Getty Images）

雲迪積克（左）和隊友韋拿杜姆（右）手持「大耳仔盃」，與4屆歐聯冠軍名宿施多夫留下一張「荷蘭幫」合照。（Getty Images）

今季是雲迪積克在利物浦的首個完整球季，他在聯賽38場全勤，帶領紅軍防線不失球場數達20場，個人更獲英超球員公會選為本季的球員先生。他今屆聯賽最精彩的防守精華同樣是對陣熱刺的次循環賽事。該仗戰至末段利物浦空群而出，後場只得雲迪積克一人。面對熱刺突如其來的二打一反擊，雲迪積克選擇以側身且戰且退地防守盤球推進的施素高，更重要的是遮擋着施素高，不讓該名法國中場傳球給在另一側—射術一流的孫興慜，迫使右撇子的施素高起左腳射高。有了雲迪積克此回教科書式的防守，才有補時階段的絕殺出現。

雲迪積克的側身「前後腳」封位毫無破綻，施素高只好強行起腳，皮球一飛衝天。（Getty Images）

Turn the 2v1 play to 1v1 by cutting out any possible pass from Sissoko to Son.

VVD = my Goat pic.twitter.com/36UworZuJb — WeAreLiverpool 🇳🇬 (@NaijaLFCfan) April 1, 2019

雖然聯賽屈局亞軍，但歐聯冠軍頭銜再加上個人整季統領紅軍防線的發揮，足令雲迪積克晉身金球獎大熱人選。對此他謙稱自己並非世界最出色球員：「我認為美斯才是世上最佳球員，即使巴塞隆拿沒有躋身歐聯決賽，他依舊值得當選金球獎。」