【港超聯】傑志公布外援名單　中場大將離隊　圖說華杜斯在港生涯

距離港超開鑼僅3日，將於揭幕戰迎戰愉園的傑志今日公布5名註冊外援名單，一度盛傳會外借至友會的蘇沙最終留效，前香港足球先生華杜斯卻令人意外地宣布離隊。

傑志今日宣布，效力兩年半的匈牙利中場華杜斯，與球會達成共識解約離隊，惟球會未有透露他的去向。「藍鳥」同時落實今季港超聯外援名單，分別為巴西翼鋒費蘭度、中鋒盧卡斯，以及三位新加盟中前場球員基爾頓、蘇沙、和洛迪古斯。

傑志3名新兵洛迪古斯（左一）、基爾頓（左二）及蘇沙（左三），都獲註冊為新季港超外援。（資料圖片）

曾當選四料足球先生 助球隊兩度問鼎「三冠王」

來自匈牙利的中場華杜斯於2016/17球季季中加盟傑志，協助「藍鳥」兩度成為本地「三冠王」，其表現廣獲本地球圈認同，在2017/18球季榮登「四料香港足球先生」（香港足球先生、球員之星、最受球迷歡迎球星、最佳十一人－－中場）。華杜斯更因此而在事隔多年後獲得匈牙利國家隊重召，不過他於該季後曾短暫離隊，返回家鄉效力。

圖說華杜斯在港生涯：

+ 13 + 12 + 11

直至上季中華杜斯再度回歸，成為球隊取得高級組銀牌及足總盃冠軍的一份子，惟最終仍在今季開始前離隊。這位34歲匈牙利中場效力傑志期間，共上陣77次、射入18球。傑志會方表示感謝華杜斯場內及場外的表現與付出，並祝願對方在未來有更好發展。



而華杜斯亦感謝球迷長久以來的支持，他說：「感謝各位傑志球迷一直的支持，我在傑志度過了美好的時光，在這裏贏下不少冠軍及獎項，這些回憶永遠都在我的心中。要再次離開傑志很不容易，希望我們未來有機會再見。」