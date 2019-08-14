【港超聯】傑志連續三季踢揭幕戰　大埔衛冕首仗遇倒戈

香港足球總會今日（14日）公布2019至2020球季港超聯賽程，新一季港超將於8月30日開鑼，揭幕戰由波斯尼亞新帥施利斯高域領軍的傑志，迎戰去屆港甲冠軍愉園；首輪在8月31日會上演一日三賽，焦點賽事為和富大埔硬撼富力R&F，上屆「香港足球先生」伊高沙托尼將倒戈舊主。

去屆聯賽只能奪得第四名的傑志，今夏教練團大改革，原任主帥朱志光暫任港足助理主教練，在球會僅留任足球總監；「藍鳥」邀得前南斯拉夫國腳、波斯尼亞籍教頭施利斯高域執教，又羅致三位中前場新外援，矢志重奪失落一年的聯賽冠軍。他們新球季將連續第三年參加揭幕戰，在旺角大球場鬥愉園。後者貴為上季港甲冠軍，積極增兵鞏固防線及實力，如前元朗後衛盧斯安奴，及曾效力夢想FC的守門員屠俊翹等，料會為傑志前線帶來考驗。

傑志新球季由施利斯高域（右）領軍。（資料圖片）

首輪一日三賽 伊高沙托尼倒戈大埔

足總於8月31日的周末安排三場賽事，當中重頭戲是下午2時30分於大埔運動場進行的比賽，由去屆聯賽冠、亞軍得主，和富大埔與富力R&F對撼。大埔去季作客險挫富力提早鎖定聯賽冠軍，惟新季多位主力球員離隊，僅得辛祖、勞高及杜度等外援留效，並改由馮凱文及郭嘉諾雙教練執掌帥印。上屆於大埔憑出色表現贏得「香港足球先生」獎項的伊高沙托尼，季後遭富力高價挖角，新季首戰將重臨舊地倒戈前東家，料會遇到球迷「歡迎」。同日其餘賽程包括佳聯元朗對東方龍獅、冠忠南區鬥標準流浪，而理文則於9月1日火拚香港飛馬，上演周日獨腳戲。

值得一提的是，富力首場主場賽事將於第二輪舉行，在9月14日鬥東方龍獅，相信此前足總會就燕子崗運動場的改善方案作審批。而第三輪賽事同樣出現重量級戲碼，李志堅帶領的「堅家軍」轉投東方後，將在9月29日首度倒戈大埔。另外，今季聯賽將於明年5月23日煞科。

上屆聯賽冠軍和富大埔，首輪即主場迎戰聯賽亞軍富力R&F，伊高沙托尼將倒戈。（資料圖片）

港超聯新球季全部賽程（接圖放大）

港超聯第一輪賽程。

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傑志賽程先易後難 開季脫腳不再？

縱觀今季列強賽程，傑志賽程先易後難，首三周對手分別是愉園、元朗及理文，至季中才連續四輪遇上東方、富力及兩鬥飛馬，預料可避免上季開閘脫腳的情況再次發生。而南區由第四周起，先後硬撼傑志、東方、飛馬及富力四支「Big 6」球隊，相信這四輪賽事足以影響其爭標形勢，球員發揮穩定性及開季上力程度成為關鍵。

至於富力聯賽對手則是先難後易，首周鬥大埔後需再撼東方龍獅，雖然季中連續兩輪迎戰升班馬標準流浪，可讓球員輪換維持體能及狀態，惟富力煞科日會再面對東方龍獅，或成今季聯賽最關鍵一戰，扭轉爭標局面。相反，東方賽程強度可說是平均，較少出現連撼強隊的情況，球隊在聯賽尾二、三輪會火拚愉園及流浪兩支升班馬，搶得分數或能改變榜首形勢。

港超聯新一季賽程表。（相片來源：香港足總）

菁英盃9.7展開 足總盃明年5.30決盟主

盃賽方面，由於今屆菁英盃改制，分組賽由單循環改踢雙循環，因此賽事暫定提早於9月7日展開。惟此日子跟國際足協比賽日相撞，如參賽球隊有球員被挑選至代表隊參賽，賽期將再作調整；決賽則暫定於5月9日舉行。

社區盃安排9月22日於旺角大球場上演，由去屆聯賽冠軍大埔迎戰足總盃盟主傑志。後者去季同樣贏得高級組銀牌，賽事今季於9月21日進行首圈賽事，並在明年2月9日舉行冠軍戰。另外，足總盃首圈賽事於明年2月8日進行，直至5月30日上演決賽，為2019至20球季最後一場本地賽事。

足總指，港超聯季前記者會將會在8月下旬舉行，屆時會有更多贊助商、合作伙伴及球會資料公佈。