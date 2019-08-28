【英甲】貝利財困被踢出職業聯賽　保頓尚有14日自救

遙想當年，那支由艾拿戴斯領軍的保頓，前線有奇雲戴維斯，中場有腳法秀麗的奧高查，尚有路蘭、史必等將，還有前皇馬防中艾雲甘保坐鎮……但如今保頓離清盤只有14日時間。倘若未來兩周找不到新買家注資，保頓將會繼貝利之後成為今季第二支被踢出英甲的球隊。

英格蘭聯賽會原定給予保頓最後通牒，要在當地時間昨日下午5時前，找到新買家注資，或者提供財政保證，但限期已過，保頓尚未找到「白武士」。英格蘭聯賽會決定再給予保頓14日時間，如果他們在9月12日前尚未滿足到賽會提出的財政要求，這支英甲球隊將被清盤，踢出職業聯賽體系。

保頓的命數亦進入倒數，若果找不到買家，他們將步貝利後塵。（Getty Images/資料圖片）

保頓因財政問題，今季英甲已被扣12分，球員領隊皆如烏獸散，如今球隊只餘5名一隊非門將球員，要靠青年軍擔大旗；主帥柏京臣（Phil Parkinson）執教保頓3年後，在上周四請辭。無帥之師保頓上周末聯賽，主場遭葉士域治大炒5：0，今季各項賽事未嘗一勝。

保頓主帥柏京臣已經離隊。（Getty Images/資料圖片）

有貝利球迷抬棺材到場，希望有「白武士」拯救球會。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

另一支英甲球隊貝利昨日因財政問題，已被踢出英甲。在昨日下午5時的限期前，貝利仍未完成賣盤，所以賽會宣布將貝利逐出英甲，英甲餘下球季將只有23隊競逐，同時降班的球隊亦會變成3隊。如果保頓14日後也未能符合要求的話，今季英甲會再減到得22隊。

在昨日下午的限期屆滿前，數百名貝利球迷應球會邀請，到主場做義工，清潔球場座位，場面令人感動；更有快餐車主動為球迷提供飲品及食物。可惜球迷的努力無力挽回貝利清盤的現實，縱使他們清潔好球場，但都不會等待到周末的聯賽上演。

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