【英冠】保頓拖欠薪金　球員拒絕上陣　戰賓福特聯賽延期

篤定下季降落英甲的老牌球會保頓，由於會方拖欠3月的薪金至今，職球員發表聯合聲明，表明球隊若繼續欠薪，將不會在落場作賽。英冠賽會決定將原定今晨上演保頓對賓福特的賽事延期。

保頓自2011/12年球季由英超降班後，一直未能重返英格蘭頂級聯賽。這支英格蘭老牌球會在2015/16球季更「包尾」再降一級，及後一季隨即以英甲亞軍身份，返回英冠，惟表現未有改善，上季僅以21名完成聯賽，剛好力保英冠席位。

今季保頓開局表現不俗，4戰取得3勝1負，但及後只能再贏5場，結果難逃降班命運，在4月19日主場以0：2不敵阿士東維拉後，提早宣告護級失敗，來季將再戰英甲；44戰後，保頓暫以8勝8和28負得32分，排「尾二」的第23位。

保頓在今季開季戰績彪炳，取得3勝1和，但無以為繼。（Getty Images）

除了戰績欠佳，球會財政同樣出現問題。保頓球員發表聲明，指會方拖欠職球員以及5名教練的3月薪金，除非獲發欠薪，否則今季將不再上陣，「在這艱難的時期，我們仍一直努力訓練和比賽，但這狀況令我們在心理上、經濟上出現額外的負擔……我們耐心地冀盼着會方就此解釋，但得到的資訊相當有限」。保頓球員又在聲明中向球迷致歉，並解釋是逼不得已才採取如此嚴厲的方法。保頓球員曾在月初罷操48小時，抗議職員連續兩個月被拖糧。

事件導致保頓原定周六主場鬥賓福特一役延期，英冠賽會在球賽開始前16小時發聲明：「由於令人失望的事態發展，賽會被迫推遲今場聯賽，保頓會方被視作行為不當，將交往獨立紀律聆訊小組處理。」保頓則在官方網站表示，為賽事延期引起的不便致歉。

保頓早前不敵阿士東維拉後，來季篤定降落英甲。（Getty Images）

一眾保頓球員早前發聯合聲明，指球隊欠薪使他們大受困擾。（Twitter截圖）

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