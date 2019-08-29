【法甲】尼斯球迷口號含禁忌字　球員拆彈無效　球證暫停賽事

法甲凌晨尼斯對馬賽，球證上半場暫停賽事，因為部分主場球迷大叫歧視同性戀的口號，以及拉起恐同標語。 法國聯賽賽會今季推出新例，容許球證暫停賽事以處理「反同」口號。開季3星期，已經第4次出現同類情况。

英國石油巨企INEOS於本周二（27日）收購尼斯，昨晚一仗為球隊換班主後首戰，INEOS老闆列基夫（Jim Ratcliffe）的兄弟Bob現身球場，卻得到尼斯主場球迷非一般招待。尼斯球迷拉起橫額，其中一塊指「看台之上，球迷愈多愈快樂」，但字眼用上「Gay」，效果語帶雙關。另外，又有標語借題發揮，出現法語「pedale」。此字接近英語的「pedal」，意指腳踏。球迷用來譏諷INEOS擁有英國單車隊Team INEOS（前身為Team Sky），惟「pedale」亦是法語中用作貶低男同性戀者。

開賽前，尼斯看台出現歧視同性戀的標語。（視覺中國）

尼斯球迷的另一條標語，指馬賽支持LGBT。（視覺中國）

尼斯球迷的標語，引起球證關注。（視覺中國）

賽事開始後，球迷行動變本加厲，大唱反同歌又大叫反同口號，例如指馬賽「成班基佬」。戰至28分鐘，球證德賓（Clément Turpin）吹停比賽，與尼斯隊長丹迪及馬賽隊長文丹達商討。尼斯隊長丹迪偕隊友呼籲球迷停止，但球迷沒有理會，杜賓只好指示雙方球員返回更衣室，並與尼斯主帥韋拉及馬賽主帥韋拿斯保亞斯商議。賽事在10分鐘後重開，球迷繼續高叫口號，馬賽中場皮耶開角球時亦受尼斯球迷指罵。

尼斯隊長丹迪嘗試說服球迷冷靜，但徒勞無功。（視覺中國）

尼斯球迷高唱恐同歌，情况失控，球證於上半場中段吹停賽事。（視覺中國）

尼斯結果主場負1：2，但焦點已落在看台事件。法國聯賽在開季前發出指引，列出球場內一些「禁忌字」，杜絕同性戀歧視等惡意用語。球證向聽見恐同歌或口號，有權暫停比賽解決問題。連同昨晚一戰，法甲及法乙4次出現比賽暫停，上周日摩納哥主場2：2和尼姆一戰亦出現相同情况。

部分球迷不滿新例，你繼續警告我繼續叫口號。球員亦對新例有保留，尼斯球員施普里安（Wylan CYPRIEN）在賽事後表示：「不能每次有些蠢材鬧事，就暫停比賽。我反對任何歧視，不論是同性戀或種族，但不應為小事吹停。荒謬！」