【法甲】PSG令人目瞪口呆的超級金球　損兵折將仍4球大破圖盧茲　

PSG後備前鋒祖普莫亭（Eric Maxim Choupo-Moting），往日的比賽失機頻頻，說不上是一個可靠的球員。 意想不到的事情在巴黎聖日耳門主場迎戰圖魯茲一戰出現。正選前鋒卡雲尼傷出，後備上陣的祖普莫亭挺身而出，更以一對四射入一個華麗金球，帶領球隊4：0輕鬆擊敗對手。

衛冕法甲冠軍巴黎聖日耳門，在上輪聯賽作客不敵雷恩，今仗重返主場鬥圖盧茲。PSG在上半場14分鐘，前鋒卡雲尼因傷被調離場，由祖普莫亭（Eric Maxim Choupo-Moting）入替。

守衛艾度丹亞路（Abodu Diallo）在上半場末段亦因傷被換出，由堤亞高施華取而代之。麥巴比在下半場中段一次突破時，疑似拉傷左腳大腿被換出，巴黎聖日耳門3個換人名額全數運用在入替傷兵。

麥巴比在下半場突破時，不慎拉傷左腳大腿，退下火線。（視覺中國）

巴黎聖日耳門3名建功球員（按圖放大）

禁區內華麗轉身

巴黎聖日耳門在下半場終於打破悶局，後備入替的祖普莫亭在下半場初段，以一人之力進襲對方的防線，面對對方4名球員搶截，但他以純熟腳法扭過對方守衛，更在禁區內施展「施丹轉身」後起腳射近柱入網，先開紀錄。

沙拉比亞及後傳中，圖盧茲球員情急下解圍「撻Q」射入自己龍門，PSG在55分鐘領先至2：0。雖然迪馬利亞在下半場中段12碼宴客，但及後由祖普莫亭及馬昆奴斯各入一球，結果以4球大勝圖盧茲。

祖普莫亭在下半場初段以腳法扭過對手，射入開紀錄一球。（視覺中國）

祖普莫亭禁區施丹轉身金球