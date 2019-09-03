【港超聯】蔡尚圻回應大埔獎金風波：早已向球會找清應付金額

和富大埔上季歷史性奪得港超聯冠軍，惟之後卻屢傳會方拖欠70萬港元冠軍獎金。 上季效力大埔、已轉投冠忠南區的陳肇鈞昨日（2日）指出，大埔足球會只向球員發放總共40萬港元現金，與事先協議的金額有落差。大埔足球會主席蔡尚圻今日（3日）主動向《香港01》澄清，自己早已「找清」應負責的金額。

陳肇鈞昨日在香港隊操練後，向《01》記者透露，大埔足球會原本向球員口頭承諾，會向上季奪冠陣容的球員發放共70萬港元獎金，惟近日收到消息，獎金改為40萬港元；球隊上季亦屢屢傳出未有依時發放薪金，但球員仍上下一心捧盃而回。

陳肇鈞上季是和富大埔奪冠功臣之一，他早前在港隊操練稱，未獲發應得數額的獎金。（資料圖片／袁志浩攝）

今季續任大埔足球會主席的蔡尚圻，主動聯絡《香港01》，澄清自己一直與大埔足球會協議，自己會負責50萬港元獎金，亦一早與大埔足球會解決相關款項，自己應「無拖無欠」，他又強調：「我不太清楚為何大埔足球會發放的獎金金額會出現變化，或許當中有誤會，這方面我會再與會方溝通。」

大埔上季在廣州奪得港超聯冠軍，足主蔡尚圻（左二）與職球員興奮慶祝。（資料圖片）

蔡尚圻稱，知道球員未有獲發應得的獎金後，已即時再提取10萬港元填補差額，今日已通知上季效力大埔的職球員，明日可到辦公室領取獎金，「我很愛錫他們，不會虧欠他們，上季大埔所有支出大部份都是由我負責。」大埔足球會曾指蔡尚圻今季會出任「榮譽主席」，不過他亦澄清，自己跟大埔足球會有合約在身，「職銜仍是主席，但今季不會主動參與太多事務。」