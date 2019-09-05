【單車】環西班牙賽高空直播鏡頭　助警方破獲大麻種植場

因為環西班牙單車賽，當地警方成功破獲一個大麻種植場！ 在上周六的第8站賽事，大會派出直升機，從高空直播車手在市中衝線的畫面，但同時影到有建築物天台上的大麻種植場。當地警方從網上看到片段後採取行動，破獲40棵大麻，但未有拘捕任何人。

上周六（8月31日）的環西班牙單車賽（Vuelta a España）第8段，在當地的加泰羅尼亞地區舉行，由Valls踩到去Igualada，全長166.9公里，最後由德國的晏特（Nikias Arndt）得到分站冠軍。

德國的晏特上周六贏得第8站冠軍。（Twitter）

大會派出直升機，從高空拍攝車手。當車群踩到終點城市Igualada即將衝線時，大會的鏡頭除了影住街道上的單車手，還攝到旁邊中一座建築物的天台上有個大麻種植場。

環西班牙單車賽，直升機從高空拍攝。（網上片段截圖）

這段片段被放上社交網站，引起西班牙警方的注意，並在昨日採取行動，上門搗破這個大麻種植場。警方的發言人說：「我們透過社交網站收到資料，一座位於Igualada的住宅天台上有個大麻種植場，破獲40棵大麻。我們展開調查，現在還未有人被捕。」發言人指，天台的大麻種植場不屬於下層的單位，所以他們正追緝大麻的擁有人。

紅圈中的是大麻種植場。（Twitter）

高空鏡頭拍到大麻種植場片段：