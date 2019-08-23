【單車】李慧詩領銜戰日本場地盃　港隊首日獲2金3銀1銅

香港單車隊今日（23日）在日本伊豆舉行的日本場地盃首日賽事，獲得2金3銀1銅共6面獎牌，其中「牛下女車神」在其強項爭先賽奪金，另一金牌則由程燕珊在青年組女子捕捉賽獲得。

今屆日本場地盃的舉行地點，雖然同為東京奧運場地單車項目的主辦城市伊豆，但將用作奧運場地的伊豆國際單車館正進行翻新，今屆賽事遂於伊豆的日本競輪學校上演，場內不設觀眾席，但無損一眾車手的投入程度，不少好手如澳洲女子短途車手莫頓（Stephanie Morton）、立陶宛名將古碧姬蒂（Simona Krupeckatie）、英國的馬珍特（Katy Marchant）等都有參賽，香港亦有4男5女運動員出賽，爭取國際單車聯盟積分。

李慧詩（中）在日本場地盃首日贏得女子爭先賽金牌。（直播畫面截圖）

香港隊全日共獲得6面獎牌，作為應屆雙料世界冠軍的李慧詩穿起彩虹戰衣作賽，在其強項爭先賽亦發揮相應實力，在資格賽的200米計時賽踩出10.683秒，首名出線8強，及後再連環淘汰日本車手小林優香及古碧姬蒂打入決賽。「女車神」於金牌戰面對莫頓未遇上大考驗，莫頓兩回合雖嘗試不同戰術，但亦一籌莫展，Sarah直落兩回合取勝奪金。



另一港將李海恩稍後在女子競輪賽，亦在獎牌戰第2名衝線，屈居於小林優香後獲銀牌；逄瑤及楊倩玉於女子麥迪遜賽，同樣合力獲得銀牌。程燕珊於女子青年組捕捉賽擊敗泰國的Phasiree Jaroensapyanon及日本的石井唯，贏得一面金牌。

男子運動員方面，梁峻榮在男子全能賽以總分126分贏得一面銅牌，金、銀牌得主分別為日本的窪木一茂及比利時車手迪基迪利（Kenny De Ketele）；李家熙則在男子青年組捕捉賽獲銀牌。港隊明日會繼續在日本場地盃亮相，比賽項目有男子及女子爭先賽、全能賽及男子麥迪遜賽。

梁峻榮（右一）在男子全能賽以第3名完賽。（圖片來源：日本自転車競技連盟）