【英超】普基「名震」馬來西亞　皆因名字發音等於粗口？

本地球迷：「里奧曲加」。 翻譯外國球員名字，各施各法，讀出來巧合地「撞車」，出現另一種意思。英超諾域治前鋒迪姆普基（Teemu Pukki），開季入球連連，成為球迷寵兒，馬來西亞的馬拉語評述員卻每到周末便「頭痕」。 因為你的名字，在我的語言，近乎「問候娘親」。

英超在東南亞極受歡迎，前利物浦前鋒哥利摩亞（Stan Collymore）正在馬國首都吉隆坡，為當地體育台Stadium Astro工作。他近來在Twitter帖文，稱近來會議中當地製作人問他知不知道，普基在馬來西亞每星期都「很火」。

紅起來，未必因為好波。哥利摩亞問及原因，「他說Pukki是馬來語『cuxt』（女性陰部的俗語）的意思」。

普基場場正選，馬來語評述員被逼場場「講粗口」。（Getty Images）

記者向馬來西亞華人求證，她表示馬來語中有一句粗話「Pukimak」，當中「Puki」是女陰，「mak」是母親，意思就如廣東話常用的粗話。難怪馬來語評述員每星期在螢光幕前，都要面對挑戰，說出敏感字。

普基的名字，本身滿有意思。（Getty Images）

奉勸各位朋友去馬來西亞旅行，看見普基入波，或發現Fantasy怒轟1x分，切記不要興奮得當街大叫Pukki，後果可以很嚴重。

里奧曲加，一口氣讀五次，唔准停。（Getty Images）

英超第5輪賽程（按圖放大）