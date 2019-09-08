【世界盃外圍賽】日本名哨執法香港對伊朗　曾誤判入球遭停賽兩周

香港足球代表隊將在9月10日（周二）的世界盃亞洲區外圍賽C組第2戰，惡鬥「亞洲一哥」伊朗，賽事將由日籍球證山本雄大執法，這位經驗豐富的名哨曾成為日職最年輕主裁判，亦曾執法亞冠盃、國際賽及中超賽事。 不過，今年5月，山本曾是日職「大誤判」的主角之一。

伊朗多間媒體報道，香港對伊朗一戰由日本籍球證山本雄大擔任主裁判。翻查資料，36歲的山本雄大曾是日本自衛隊成員，離開後參加日本足球協會裁判訓練班，在大部份人要花2年才畢業之下，山本僅用1年就通過考核取得資格，2010年更升任J1主裁判，為當時最年輕的J1主裁判；2011年取得國際足協球證資格，多年間執法過不少亞冠盃賽事及國際賽，亦曾獲邀以海外球證身份到中超執法，包括2015年上海上廣對廣州恒大的大戰。

山本雄大（左）曾獲邀執法中超賽事。（視覺中國）

世界盃亞洲區外圍賽（C組） 香港Vs伊朗 日期：10/9/2019 時間：晚上8:00 地點：香港大球場 票價：$180、特惠票$40

然而，山本雄大今年執法J1賽事時出現超級大誤判，令他一度遭停賽。今年5月17日，浦和紅鑽在第12輪J1聯賽對湘南比馬，浦和領先2：0之時，湘南一次反擊由杉岡大暉遠射，皮球先彈中右邊內柱，再彈向左柱內網側再彈出，浦和門將西川周作將皮球一抱入懷。過程中，皮球已完全越過白界，縱使湘南球員已在慶祝，但山本仍判定入球不成立，引起湘南職球員激烈投訴。不過，最後湘南仍連入3球，在補時4分鐘完成3：2反勝。

圖說山本熊大誤判：

山本雄大的誤判引來極大迴響，日本各大媒體均有報道，最終日本足協召開臨時審判委員會，並裁定山本及第二旁證川崎秋仁停賽兩周，當日執法的另外兩名球證中野卓及熊谷幸剛則停賽1周，亦令賽會檢討是否需要在新球季引入底線裁判。