【J League】球證嚴重失誤無視入球　湘南比馬爭氣　熱血反勝紅鑽

追看日職聯（J-League）的球迷，都知球證水平屬「有限公司」。今輪賽事周五夜戰浦和紅鑽對湘南比馬，出現世紀誤判。 湘南落後兩球後扳回一城，慶祝「有得追」之際，球證旁證卻無動於衷，未判入球，讓球賽繼續。湘南職球員猛烈抗議無果，唯有以行動回應，下半場急起直追，終於補時4分鐘絕殺浦和，反勝3：2。 J-League主席村井滿賽後受訪直言「我都睇到入咗」，認為要盡快討論引入門線技術。

「事發」於上半場31分鐘，當時主隊浦和憑長澤和輝及澳洲國腳納博特的入球，領先2：0。落後的湘南一次中路突破，杉岡大暉在娥眉月施射彈內柱入網。浦和門將西川周作拾回球網彈出來的球，拋給隊友準備開波。湘南眾將慶祝之際，球證山本雄大卻示意比賽繼續，沒有指向中圈，示意入球。

湘南受害，主教練曹貴裁與麾下一同向山本強烈抗議，惟無法改變裁決。他們上半場落後兩球，未有因誤判而放棄，下半場先有菊地俊介梅開二度，再於補時4分鐘由山根視來射入反勝一球。

反超前一刻，眾球員興奮如捧盃，曹貴裁則激動得坐在地上，大吐烏氣。他賽後表示返回更衣室，曾想過放棄比賽：「如果球員說『我們不能認同，無法站在場上』，我無辦法阻止。但是，他們表明『要踢下去』」。

有記者問如果湘南是得益方，要求曹貴裁指示門將「自首」，是否要求過高。曹貴裁回應指自己不是浦和的主教練，不應討論對手的做法。西川周作則坦言肯定是入球，無須隱瞞，不過裁判工作全由球證處理，作為球員他不能多言。

有入球無計數，湘南職球員紛紛抗議，但球證山本雄大無動於衷。（Twitter）

湘南作客憑氣勢反勝浦和，球員賽後相擁慶祝。（Twitter）

誤判引起各界極大反響，有球員在社交媒體表示希望盡快引入門線技術，是否引入VAR仍可討論。J-League主席村井滿在場觀看，坦言看見球完全越過白界，「雖然球彈了出來，但絕對看到入球」。他表示不能不盡快討論及研究引入門線技術到J-League。