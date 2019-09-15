【東京奧運】大迫傑、設樂悠太相爭漁人得利？　黑馬選手奪入場券

2020奧運在東京舉行，令馬拉松風氣盛行的日本，對本國參賽選手權誰屬高度關注。 今日（15日）舉行的Marathon Grand Championship（MGC），頭兩名選手即可獲得明年奧運入場券，賽前被視為設樂悠太與大迫傑兩名先後刷新日本馬拉松紀錄的高手對決。 結果冠、亞軍均沒兩人份兒，令人出乎意料。

同是1991年出生的設樂悠太與大迫傑同期出道，由學界一路鬥到現在。2018年東京馬拉松，設樂悠太以2小時6分11秒刷新高岡壽保持16年的日本紀錄，同年10月，大迫傑隨即在芝加哥馬拉松以2小時05分50秒再次打破紀錄 。兩個5000、10000米出身的跑手，個人最佳時間冠絕MGC參賽跑手，自然成為賽事焦點。

在日本主場出戰奧運馬拉松賽事，幾乎肯定是一生人只有一次的機會，不止設樂悠太與大迫傑，所有參賽跑手無不渴望爭取奧運入場券。事實上，日本跑手水準極高，30名入選MGC的跑手之中，多達12人的個人最佳時間在2小時9分鐘以內，馬拉松比賽千變萬化，高手過招戰術部署、臨場發揮、當日狀態、即場應變和頑強意志力缺一不可，任何失誤足以改變戰果。設樂悠太今場的戰略是快放。

設樂悠太在MGC賽採快放策略，一度領先其他跑手兩分鐘以上。（影片截圖）

中村匠吾奪得MGC賽冠軍。（視覺中國）

他由一起跑已經以速度快放，頭10公里已遙遙領先「主車群」分半鐘，自15公里到半程的優勢均超過兩分鐘。他只用上1小時3分27秒到達半程 ，大迫傑、中村匠吾、服部勇馬、鈴木健吾四人，兩分鐘後才到。

設樂悠太去年創下紀錄之後，因疲勞性骨折養傷一段時間，今年7月在澳洲黃金海岸馬拉松復出，即以2小時7分50秒強勢奪冠，明顯是為着奧運資格而來。可是不知道什麼原因，他在下半程開始跌速，至35公里的時候領先優勢只剩下30多秒，之後用上18分37秒完成這5公里，被一眾前列跑手追過，以2小時16分09秒成績完成賽事，只得令人失望的第14名。

中村匠吾以黑馬姿態奪冠，亞軍為服部勇馬，兩人率先取得東京奧運馬拉松代表資格。（MGC大會網頁）

大迫傑只得第三名，賽後表現失落，但他揚言沮喪會令他更強大。（Getty Images／資料圖片）

大迫傑：「沮喪只會令我更強」

在前列選手之中，26歲的黑馬選手中村匠吾在40公里的時候稍為領先4秒，同屬日本跑界四巨頭之一的服部勇馬，與大迫傑鬥得難分難解。比賽期間，大迫傑的手曾按着腹部，最後一公里動作完全走樣，在衝線前約200米被服部勇馬「甩開」。

最後中村以2小時11分28秒首名衝線，為明日（16日）27歲生日的自己送上歲最佳禮物，服部勇馬以8秒之差得第二名，大迫傑以5秒之微失落奧運入場券，得第三名。他在Twitter發帖稱：「MGC第三名，我不能獲得東京奧運資格。服部君和中村君擊敗了我，沮喪一直只會令我更加強大。你需要的只有練習！」

MGC3位で東京オリンピック内定出来ませんでした。

服部くん、中村くんに完敗です。

悔しい思いは常に僕を強くしてくれます。練習あるのみ！！ — suguru osako (@sugurusako) September 15, 2019

雖然奧運入場券已被中村匠吾和服部勇馬取得，但大迫傑參賽機會依然高唱入雲。

事關僅餘的最後一個東京奧運馬拉松參賽名額，一眾男跑手需要爭取在之後三場指定賽事：福岡馬拉松、東京馬拉松和琵琶湖馬拉松之中，跑出刷新日本全馬紀錄的2小時5分49秒內的成績才能取得，如果沒有任何跑手能做到，資格便會由MGC賽事的第三名，亦即是大迫傑補上。

這個時間並不容易做出，短時間內最有能力挑戰的相信還是只有大迫傑本人和設樂悠太。第一場對決是今年12月1日舉行的福崗馬，然而香港精英跑手溫耀昌點評，福崗馬斜坡數量與東馬相若，而且在中午12時正起跑，一定會跑得較辛苦，不利做成績。至於明年3月1日舉行的東馬向來彎路和斜坡頗多，「阿昌」認為東馬轉用「新路」之後，加上天氣狀況，相對會較福崗馬跑得舒服。

至於路線平坦的琵琶湖馬拉松，同樣是中午時間起跑，在明年3月8日舉行，與東馬只有一個星期之隔，很大機會跑手只會在東馬與琵琶湖之間二選一，跑步迷要落足眼力觀看兩大巨頭何時對決了。

女子選手方面，由2018大阪馬拉松冠軍、23歲的前田穗南以2小時25分15秒奪冠，亞軍是中距離好手鈴木亞由子以2小時29分2秒，兩人同樣率先取得東京奧運馬拉松女子組日本代表資格。