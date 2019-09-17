【羽毛球．中國賽】林丹安賽龍首圈出局　伍家朗挫趙俊鵬入次圈

世界羽聯巡迴賽中國公開賽今日（17日）正式在中國常州展開，已屆35歲的中國名將林丹首圈遇上「一哥」桃田賢斗，不敵出局。 香港球手伍家朗首圈遇上中國球手趙俊鵬，力戰勝出打入次圈，成為同日唯一晉級的香港球手。

中國公開賽作為今年最後一站超級1000賽，頂尖好手均有參加，賽事不設資格賽，由32強打起。此前兩屆均在首圈出局的林丹，今屆籤運依舊不佳，首圈已抽中對世界排名第1的桃田賢斗。

林丹（圖）面對桃田賢斗，直落兩局落敗。（視覺中國）

桃田賢斗早前在世錦賽橫掃所有對手封王，在中國賽亦有個好開始。（視覺中國）

林丹今年4月曾在馬來西亞公開賽奪得冠軍，但在印尼、全英賽、新加坡、日本等多站賽事都慘遇「一輪遊」。這位昔日羽壇天王今日面對桃田賢斗，亦未能佔得絲毫優勢，直落兩局以同樣比數14：21落敗出局，桃田在次圈將對印尼的蘇傑亞圖。另外，久傷復出的「前一哥」安賽龍（Viktor Axelsen）面對日本球手常山幹太，首局雖以21：10獲勝，但卻以14：21、16：21連輸兩局，無緣晉級。

來自丹麥的「前一哥」安賽龍，在中國賽的復出戰落敗。（視覺中國）

港將伍家朗首圈對中國球手趙俊鵬，首局雖以9：21大比數先失，但接下兩局均以21：18、21：19緊湊的比數獲勝，局數2：1反勝晉級，成為同日出賽的香港球手中，唯一晉級的一人。另一香港男單代表黃永棋，兩局10：21、15：21敗予印尼的蘇傑亞圖，首圈止步。

伍家朗在中國賽首圈打足三局後晉級。（視覺中國）

混雙組合鄧俊文/謝影雪早前贏得中華台北公開賽後，今日在中國賽首戰失利，對日本組合渡邊勇大/東野有紗，在以21：17先取一局後，被對手連取兩局（21：17、21：14）逆轉；香港女將葉姵廷在女單首圈對中國的陳曉欣，直落兩局12：21、13：21出局。令人意外的是，女單頭號種子山口茜亦在首圈遭淘汰。



中國賽首圈賽事明日會繼續上演，戴資穎及仙度等焦點球手都會亮相。香港明日尚有多名選手亮相，包括女單的鄧旋及張雁宜，分別對3號種子陳雨菲及大堀彩；李卓耀會在男單首圈對丹麥的Rasmus Gemke。