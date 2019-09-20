【足球】紐亞與達史特根之爭加劇　拜仁主席漢尼斯火上加油

紐亞及達史特根的德國首席門將紛爭加劇，拜仁慕尼黑主席昨日漢尼斯火上加油，指達史特根的言論傷害了無辜的紐亞，這名巴塞隆拿門將需要道歉，他認為達史特根這些說話應該跟教練說，而非告訴傳媒。

風波起源於今月國際賽，在德國對荷蘭及北愛爾蘭兩場歐國外中，都是紐亞擔任正選門將，達史特根坐足兩場冷板。其後，達史特根不滿沒有上陣機會，表示難以解釋自己的經歷，覺得該次國際賽旅程是一項打擊。最近兩周，紐亞有回應，指德國有很多優秀的門將，而達史特根就認為紐亞不可以叫那些沒有正選的球員滿足現狀。

德國正選門將之位，應該由達史特根還是紐亞擔任？（Getty Images/資料圖片）

紐亞效力球會拜仁慕尼黑的主席漢尼斯昨日為球員發聲，力撐紐亞。他說：「達史特根正在傷害一名無辜的運動員，紐亞從來沒有傷害過其他人，但他現在被人形容為廢物，應該要在歐國盃後退役。不過，我相信有些人見到紐亞5年後仍然披甲時，會感到驚訝，而達史特根有鬍子已經變灰色了。」

漢尼斯認為達史特根不應該把隊內的位置之爭告訴傳媒。（Getty Images/資料圖片）

漢尼斯認為紐亞的實力比達史特根強，坐穩正選是正常的，他說：「我相信這是一個笑話。達史特根並非奉旨有正選的，而且門將跟其他位置不同。紐亞是一號門將，而且多年來都是世界最佳，無人可以質疑他的正選位置。達史特根是一位好門將，但紐亞比他強得多，經驗亦比他豐富。當紐亞健康狀態好的時候，他永遠都是最佳的。」

紐亞一直是德國及拜仁的正選門將。（Getty Images/資料圖片）

「如果球員有問題，我希望他們去找教練商量解決，或者找領隊、體育總監。」漢尼斯指這類球隊中的位置紛爭，應該在隊內解決，不應外洩，他還說：「他應該去找球隊負責人，而不是傳媒。」

漢尼斯發言，維護紐亞，稱紐亞實力強，應該任德國正選。（Getty Images/資料圖片）

這名在70年代曾為西德披甲超過30次的名宿認為達史特根應該道歉，他說：「生活在現代媒體的社會之中，我們要注意一言一行。我們之前已經為我們在記者會上的話道歉過100次，但我這次還未見到達史特根道歉。」漢尼斯指德國足協應該介入這場紛爭，確立紐亞的位置，「如果足總有清晰的立場，就不會有現在的爭論。明顯地，他們說得不夠清楚，否則就不會傳聞。」