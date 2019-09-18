【歐聯】達史特根全場神勇救巴塞隆拿　馬高列奧斯射不穿的一堵牆

全靠門將達史特根屢救險球，包括撲出馬高列奧斯的12碼，巴塞隆拿在「死亡F組」作客與多蒙特賽和0：0。達史特根最近與紐亞陷入德國首席門將之爭的口水戰，他今場賽後稱：「大家都清楚我的能力，我只專注自己。」

巴塞今屆歐聯被編入F組，與多蒙特、國際米蘭及布拉格斯拉維亞同組，昨晚首戰作客多蒙特。巴塞今屆表現欠佳，儘管佔6成控球，但全場7次射門僅一次中目標，相反多蒙特有14次埋門，有4次中目標。

達史特根捉到路，飛身撲出馬高列奧斯的12碼。（美聯社）

全靠達史特根4次的撲救，巴塞才保住清白之身。在25分鐘，杜根夏薩特放直線予走位入禁區的馬高列奧斯，後者在無人看管下接應施射，幸達史特根反應快，及時出迎收縮角度擋出。57分鐘，多蒙特的查頓辛祖博到12碼，馬高列奧斯再次挑戰達史特根把守的大門，結果達史特根飛身撲出！

達史特根撲出12碼片段：

馬高列奧斯起腳一剎那，達史特根已經離開了白界線。（Twitter）

不過，慢鏡所見，達史特根在馬高列奧斯射門前已經離開門線，違反球例，理應判重射，但球證及視像助理裁判都沒有看到。78分鐘，馬高列奧斯接應祖利安白蘭特傳中，近門一射被達史特根救到，他再補射，又被封到。馬高列奧斯今場一而再、再而三攻門，都無法射破其十指關。最終，有美斯傷癒復出後備入替的巴塞，作客以0：0賽和多蒙特。

達史特根是巴塞作客搶到一分的大功臣。（美聯社）

巴塞教練華維迪賽後坦言，若非達史特根，他們肯定輸波了。他說：「我們陷於劣勢，尤其是半場回來之後，我們無法控制球賽，十分危險。我們一定要多謝達史特根，他作出了多次高質素的撲救。我們都清楚，要改善作客的表現。」

達史特根一再阻擋馬高列奧斯的埋門。（Getty Images）

達史特根屢救險球，助巴塞保住一分。（Getty Images）

27歲的達史特根最近與拜仁慕尼黑的紐亞爭奪德國國家隊首席門將，兩人還爆發口水戰。達史特根在之前的國際賽期做後備，他說：「很難找到一個說法去解釋我現在的處境。我還要全力以赴，但這次國家隊之旅對我很大打擊。」其後紐亞回應：「我們擁有很多優秀的門將，例如奇雲查普及賓特尼奴，他們都想比賽，但都要做後備。我們是一支團隊，團結一致，門將們也需要團結。」

達史特根及紐亞最近就德國首席門將之爭爆發口水戰。（視覺中國/資料圖片）

在今場歐聯賽前，達史特根回應紐亞，他稱：「我不認為紐亞可以評價我的感受，你不能簡單地排除你的競爭對手，然後叫那些沒有正選的球員滿足現狀況。」到今場賽後，記者再問達史特根回應，他似乎想淡化與紐亞的紛爭，他說：「大家都清楚我的能力，我只專注自己。我向來都會在比賽付出百分百，而今場我就證明了這一點。」

談到撲出國家隊隊友馬高列奧斯的12碼，達史特根說：「真的很難研究他的射法，因為他經常會變。我只是憑感覺去撲，很高興撲到。」他在歐聯賽場上6次面對12碼，救出4球。

有誰人料到，布拉格斯拉維亞竟然可以佔據死亡之組的榜首！（Getty Images）

他還講到球隊今場的發揮，他說：「當我們組織不順利的時候，對方有一些明顯的機會，但我覺得我們表現都不俗。對方是一支實力分子，其實很難阻止他們製造機會。」西班牙門將卡斯拿斯亦在Twitter上留言，大讚達史特根今場的發揮。

另一場F組比賽，國際米蘭主場對布拉格斯拉維亞踢成1：1，今輪兩場都和波，4支球隊同得一分。由於布拉格斯拉維亞有作客入球，所以力壓3支強隊排小組榜首。還記得在歐聯抽籤後，布拉格斯拉維亞的職員見到抽中死亡之組後禁不住大笑，如今首輪過後，他們竟然排榜首，難道當時已有先見之明？