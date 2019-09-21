【西甲】奧迪加特借將身份閃耀皇家蘇斯達　8月入兩球獲選為MVP

撰文：何偉畧
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皇家馬德里「挪威神童」馬田奧迪加特（Martin ODEGAARD）今季繼續外借生涯，今季外借另一西甲球隊皇家蘇斯達，光芒乍現。開季首月4戰正選上陣，更射入兩球，令他成為皇蘇球迷票選的8月最有價值球員（MVP）。
得到球迷愛戴，奧迪加特出席贊助商活動時為小球迷簽名停不了，收到的禮物卻「別開生面」。該家超市集團送上一條死魚，他保持笑容，但難免有點尷尬。
憑藉出色表現，奧迪加特頓成皇蘇球迷的寵兒。他於上周四（19日）到一家超市出席贊助商活動，大批小球迷排隊與他合照。他送出簽名球員卡及簽名球衣，收到的MVP禮物，卻是超市送出一條大魚，還有大量伴碟菜。魚身長度與成年人的手臂相若，並非活魚。
奧迪加特加盟皇蘇後站穩正選又有入球，表現備受注目。（路透社）
皇蘇球會頻道的影片所見，奧迪加特與贊助商接過獎品，合照時保持笑容。也有在場人士拍下奧迪加特領獎一刻，露出尷尬笑容。
大魚「口擘擘」，但奧迪加特未有「O嘴」。（皇家蘇斯達網頁）
現場圖片顯示，奧迪加特有過一刻懷疑。（Twitter圖片）
奧迪加特當年以16歲之齡加盟皇家馬德里，轟動一時。轉眼5年，經歷外借生涯，雖今季繼續外借，但留在西班牙，似乎等到成熟時。奧迪加特穩佔正選，第二仗作客馬略卡一箭定江山，上仗主場對馬德里體育會亦先開紀錄，助球隊勝2：0。
奧迪加特已是挪威國腳，今季表現搶鏡。（視覺中國）