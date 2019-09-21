【西甲】奧迪加特借將身份閃耀皇家蘇斯達　8月入兩球獲選為MVP

皇家馬德里「挪威神童」馬田奧迪加特（Martin ODEGAARD）今季繼續外借生涯，今季外借另一西甲球隊皇家蘇斯達，光芒乍現。開季首月4戰正選上陣，更射入兩球，令他成為皇蘇球迷票選的8月最有價值球員（MVP）。

得到球迷愛戴，奧迪加特出席贊助商活動時為小球迷簽名停不了，收到的禮物卻「別開生面」。該家超市集團送上一條死魚，他保持笑容，但難免有點尷尬。