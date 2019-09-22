【社區盃】賽馬會社區盃三場賽事延期　足總：基於安全考慮

作為本地球季每季第一個錦標的社區盃，原定今日（22日）在旺角大球場舉行，惟賽會及主辦方賽馬會考慮安全問題後，終決定延期。

「香港賽馬會社區盃」原定今日下午在旺角大球場舉行，正賽由上季港超聯冠軍和富大埔對足總盃盟主傑志，爭奪今季第一個錦標；正賽前設有兩場賽事，包括「香港賽馬會少年社區盃」由港會U13對傑志U13；第二場賽事為「雷神邀請隊」對「桂神邀請隊」，由香港騎師如莫雷拉、利敬國、史卓豐等，及足球名宿包括李健和、山度士及陳發枝等合演，此戲碼娛樂性及話題性兼備，過往舉行時都大受球迷及馬迷歡迎。

本地著名騎師「雷神」莫雷拉（左）及評述員「桂神」黃興桂，日前出席社區盃記招。（資料圖片／袁志浩攝）

不過，昨日連串示威活動，屯門、元朗、將軍澳及旺角大球場所在的太子都出現警民衝突。縱使今日暫未見旺角及太子一帶有人發起示威行動，社區盃仍延期收場，足總下午發聲明指：「原定於今日假旺角大球場舉行2019 香港賽馬會社區盃，考慮到參與是次慈善賽事的包括少年賽事、各不同受惠機構及團體，基於安全考慮，賽事將延期舉行。有關補賽詳情將於相關安排落實後再作公佈。」今次是一周之內，繼周三賽馬日後，再有與賽馬會有關的賽事取消或延期。

和富大埔以上季港超聯冠軍身份參戰社區盃，主教練之一的郭嘉諾日前出席賽前記招。（資料圖片／袁志浩攝）

參賽球隊之一的和富大埔，主教練郭嘉諾指將賽事延期「沒有不合理」：「馬會及足總都認同安全為先」，對球隊影響亦不算太大，僅是陣中韓援金玟基上仗領紅牌後，本來今日對傑志停賽，「現在變成下仗聯賽對東方（龍獅）停賽」。