【羽毛球．中國賽】馬蓮復出12日挫戴資穎封后　「關鍵是不放棄」

今天，西班牙媒體《馬卡報》如是說：「西班牙的運動員以行動教會我們，絕不可放棄信念，先有拿度艱辛地勝出了美網決賽，然後是不太受歡迎的國家籃球隊（奪得世界盃），現在輪到馬蓮了。」 年初十字韌帶受創，養傷7個月、復出賽場僅12日，這位2016年奧運金牌得主成功衛冕中國公開賽，以今年第一個冠軍宣告自己重返世界頂級舞台。

2016年里約奧運女單金牌得主、3屆世界錦標賽女單金牌，26歲的馬蓮贏盡各種榮譽，今年1月出戰印尼大師賽，打入決賽後滿以為可強勢展開新賽季，未料卻以受傷退賽作結，「醫生說我的十字韌帶重創後，我哭着離開醫院」，馬蓮如此回憶道，抹乾眼淚後，卻決定以正面心態面對傷患，「若我只躲在家裏哭，膝蓋也會受負面情緒影響」。馬蓮一直休戰至今個月，世界排名由年初的第2降至今個月的第24位。馬蓮在9月11日以越南公開賽第1圈為自己的復出戰，久未作賽，結果首圈出局。

馬蓮在中國公開賽一步步過關斬將，表現好得彷如最佳狀態。（視覺中國）

9月17日，馬蓮以衛冕身份參加中國公開賽──今年最後一場「超級1000賽」，世界頂尖好手雲集，看好馬蓮的人不多。未料西班牙女孩從32強開始，一直製造驚喜：先淘汰世界排名第3的奧原希望、到8強及4強打足3局，先後擊敗中國的何冰嬌及日本的高橋沙也加，何冰嬌不禁說，馬蓮狀態已經回復到跟以前一樣好、甚至變得更冷靜。

戴資穎近6次與馬蓮交手都獲勝，可說是其「剋星」，但今天卻未能剋制對手。（視覺中國）

久休復出擊敗最強剋星



來到決賽，馬蓮的對手是其「剋星」──台灣球后戴資穎，過往11次交手，「小戴」有7次獲勝，最近6次對賽，馬蓮更是全敗，她上一次勝出已是2015年。第1局，馬蓮14：21先輸，第2局換邊之時，她仍落後8：11，逆境之下她卻沒有放棄希望，落後至8：12時連取4分追和，進而以21：17追回一局。到決勝局，馬蓮一度將比數拉開至19：12，儘管一度遭戴資穎追近至只差2分，這位西班牙球手仍以21：18奠勝，鎖定2：1勝局，成功衛冕──由她復出的9月11日起計，今天只是她復出的第12天。

馬蓮奪冠一刻：

+ 3 + 2

馬琳當刻即激動得躺在地上掩面痛哭，相比7個月前離開醫院一刻不甘的淚水，今天卻流下喜悅的眼淚，「我無法形容現在的感受，我實在太開心了！」馬蓮領獎後仍沉浸在她應得的喜悅之中，「我並不滿意自己在第1局的表現，但也試着保持冷靜。但最重要的一點是我堅持戰鬥到底，並靜候對手犯錯。」

戴資穎（左）屈居亞軍，她亦由衷地說自己近況不穩，而馬蓮較受傷前更有所提升。（視覺中國）

戴資穎：馬蓮技術變得更好



屈居亞軍的戴資穎，賽後大方承認自己表現較失色，「馬蓮速度很高，我也有許多無壓力下的犯錯，對手今日表現得很好。」她認為，馬蓮的狀態及打法與受傷前分別不大，「她仍然很快，而且技術變得更好，我也留意到她在每一局都能打得一樣快、在網前也變得更強，而且擊球變化更多了。」中國公開賽冠軍為馬蓮帶來12000積分，對於她在東京奧運前盡量提升排名幫助極大。