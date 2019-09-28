【體物寫志】結合港美元素　用畫作解說5個ASICS TIGER經典鞋款

波鞋作為街頭文化的重要環節，香港、美國、日本，相互間「共同文化語言」一直都在。 ASICS TIGER早前邀請了居港插畫師Jonathan Jay Lee，以他一直偏好使用「美漫風格」繪畫香港街頭的方式，令人從本土情懷角度，重新認識幾個經典日系鞋款。 想欣賞這些港美日潮流文化符號的串聯？ Sir! This way!

穿上GEL-PTG在彩虹村的籃球場跟隊、一班穿上GEL-BND和TARTHER OG的年輕人在海山樓玩Parkour，幕幕我們在日常有機會接觸到的街頭運動片段，當中的人物穿著的也是一些當今流行運動風格的鞋款，或許平凡得令人忽視而不自覺，然而當換上美漫風格展現這些畫面，卻是另一種熟悉與超現實之間的視覺衝擊。

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想欣賞幾幅插畫，可到訪尖沙咀K11 MUSEA的首家ASICSTIGER專門店。（曾柏熊攝）

早前ASICS TIGER因為於尖沙咀K11 MUSEA開設的首家專門店，於是以「香港街頭文化」為題目，邀請了居港台裔插畫師Jonathan Jay Lee參與了一次藝術企業，嘗試將GEL-PTG、GEL-LYTE V、TARTHER OG、GEL-KAYANO 5 OG和GEL-BND5個鞋款融入本土情懷的題目當中，用香港人的視覺，重新認識這些由競技場走出街頭時尚的日系運動鞋。主理的插畫師Jonathan生於美國，7歲來港生活，及後畢業於紐約帕森設計學院（Parsons School of Design），參與過Marvel短篇漫畫創作，作品曾在美國、蘇格蘭、日本日本等地展出。

Jonathan Jay Lee向來偏好用「美漫風格」繪畫香港街頭。（品牌圖片）

他的畫風在我們香港人看來，就是純粹的「美漫風」，但其實換到外國人的視覺，又會因為他長居香港的經歷，繪畫出的城市細節，亦總會透視出細微的東方色彩，這種有趣的文化交雜，就成為了Jonathan作品的特色。今回他便從彩虹村、海山樓、西洋菜街和中上環街道的場景中，展現出當中的街頭運動、音樂、文化細節，將分別來自港美日的特色串連起來，訴說出幾個來自日本的設計，如何移植到香港並誘發出特別的情懷；想一睹幾幅畫作，可以在10月3日前親臨該店，同時亦不妨預先了解一下這5個鞋款的特點，更易領悟畫中的共鳴，或者你我都曾經歷過。

《Johnathan Jay Lee 香港街頭文化畫展」》插畫

GEL-PTG： 籃球鞋是時尚波鞋的主要「戰場」，但老實說，講到籃球鞋，數Nike、Jordan Brand、adidas等等一直數下去，當然都未必人人都會想到ASICS，然而對80、90年代的人來說，即使絕大部份香港人都未曾踏踏實實地穿起過它的籃球鞋落場比賽，但它的身影，卻又確實地出現過 在無數籃球人的回憶之中，就因為一套漫畫神作——《Slam Dunk》。漫畫中，湘北對山王那場終極之戰中，山王陣中被喻為「最強高中生」澤北 所穿的，就是GEL-PTG（原名為：Fabre Point Getter）。名氣或許沒有三井穿的Fabre Japan般響，但論當中例如Ortholite緩震鞋墊及鞋跟 fuzeGEL物料等技術，其實1983年誕生的「澤北鞋」GEL-PTG的技術是比「三井鞋」更成熟； 36年後的今日，更發展出PVC透明物料製作外層的時尚版本，帶點Off-White的影子，是為時代的見證；當年經過屋邨街場，有沒有幻想自己是畫面中的一員？穿上那些角色的鞋子到場邊叫跟隊嗎？那些年幻想中的片段，今日就算實現不了，也可在現實之中緬懷。（品牌圖片）