【田徑．世錦賽】5000米初賽包尾選手　助對手衝線盡現體育精神

跑手在終點線前無力前行，絕望之際伸來一雙手，瞥見希望。這雙手，來自對手。 卡塔爾多哈舉行的世界田徑錦標賽，男子5000米初賽一組，場上只餘兩名選手，其中一人步履不穩，無法衝線。此時，畿內亞比紹選手達保（Braima DABÓ）不計較個人成績，伸出援手幫助對手完成賽事，獲全場鼓掌讚許。

加勒比海小國荷屬阿魯巴（Aruba）選手畢士比（Johnathan Busby）在最後一個彎之前已經體力不繼，甚至無法撐起上半身，看來無法撐到終點。此時，達保決定不計較個人成績，伸出援手。達保賽後表示：「我知道無法突破個人最佳成績，那麼以主要目標為先吧，就是完成賽事。我想助他完成，這是重點。」

既是競爭對手，也是同路人。（Getty Images）

達保在轉彎時拉着畢士比的手臂「秤住佢走」，到直路時更主動抬起畢士比的左臂，搭在自己的肩膊上。畢士比表情甚痛苦，但右手依然緊握拳頭。二人一步步走向終點，全場觀眾不斷拍掌鼓勵。衝線之後，畢士比按停手錶，終於軟癱在地。達保拍拍畢士比的肩膊以示鼓勵，後來又與醫療人員協助畢士比起來。

畢士比衝線後軟癱在地，達保（右）依然握着他的手，給予支持。（Getty Images）

達保（右）助競爭對手畢士比（左）完成目標。（Getty Images）

達保說：「我主要目的是代表我的國家，如果可以幫人，我很開心。看見他沒在跑，一拐拐前行，察覺他無法完成。」他又指畢士比筋疲力盡，仍向他道謝，「他很辛苦，已沒法好好說話。其實彼此語言不同，對話不會很長。」