【田徑．世錦賽】揭幕日演百米飛人大戰　香港代表程小雅周日亮相

2019世界田徑錦標賽今晚（27日）在多哈揭幕，首日最矚目賽事為男子100米短跑預賽及初賽，屢受傷患困擾的中國「百米飛人」蘇炳添坦言，自己狀態與去年相差甚遠。

首次在中東上演的田徑世錦賽，今晚在多哈的哈利法國際體育場揭幕，因應當地日間氣溫高達攝氏37度，賽事全數在當地時間下午4時後才會展開。首日最矚目賽事，非男子100米短跑初賽莫屬。一眾「百米飛人」賽前相繼現身，包括美國好手基斯甸高文（Christian Coleman）及衛冕的老將加特連（Justin Gatlin）。

2019世界田徑錦標賽的比賽場地哈利法國際體育場。（Getty Images）

23歲的基斯甸高文7月在鑽石田徑聯賽美國史丹福站跑出9.81米摘金，是今屆世錦賽的100米跑手中，賽季紀錄最佳的一人。（Getty Images）

加特連（右一）今年7月首次敗予後輩基斯甸高文。（Getty Images）

蘇炳添自言對狀態沒把握 初賽需出9至10成力



中國飛人蘇炳添去年屢創歷史，包括在國際田聯世界挑戰賽的男子100米決賽跑出9.91秒奪金，成為首位跑入10秒內的亞洲出生跑手。不過蘇炳添今年屢受傷患困擾，4月亞錦賽前亦因腰傷而退出，8月在世錦賽選拔賽則跑出10.19秒，屈居隊友謝震業之後，其後赴歐出戰兩場賽事，時間都超出10.3秒。

中國百米飛人蘇炳添（左二）坦言狀態不及去年。（Getty Images）

蘇炳添在世錦賽前接受內地媒體訪問，坦言與去年相比，自己狀態的確有所不及：「現在的我已經不是去年的我了，現在我是一種遠離賽場很久、剛剛傷後復出的狀態」，相對去年較有把握，蘇炳添稱今年暫未交出任何好表現，初需也需盡力而戰：「初賽最起碼要出9至10成力，因為首先要知道自己在怎樣的水平，除非首80米能領先較多，最後才能放一放」。這名中國飛人認為，100米跑整體水平有所提高，相信要造出10.1秒左右才有望進入決賽。

蘇炳添（左一）去年在世界室內田徑錦標賽的60米跑，歷史性贏得一面銀牌。（Getty Images）

香港競步選手程小雅將在世錦賽衝擊東京奧運資格。（資料圖片／香港田徑總會）

程小雅劍指奧運資格



香港在世界錦標賽的唯一代表、32歲競步選手程小雅，將在香港時間周日深夜（即周一凌晨）4時30分展開的女子20公里競步決賽亮相，她今年2月突破個人最佳時間，在日本全國田徑錦標賽造出1小時32分30秒的香港紀錄。今次繼2017年後再戰世錦賽，目標為達到1小時31分的奧運標準，直接取得明年東京奧運的入場券。