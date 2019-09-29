【東京奧運】香港壘球緣盡奧運不停步　渴望更多第一次及再一次

東京奧運資格之戰漸趨白熱化，香港已在游泳及風帆取得共7項資格。 但出戰奧運資格賽，是否拿不到入場券就等於沒有收穫？對香港女子壘球代表隊來說，從去年首戰亞運會、到今年首戰奧運資格賽，進步顯然，無論教練或對球員都渴望更多。

猶記得香港去年首次參加亞運會的壘球項目，全屬業餘球員的女將們首戰對韓國，取得「亞運第一分」，梁芷茵賽後說：「其實我只想帶領港隊爭勝」。今年5月的亞洲盃，港隊在分組賽取得兩勝兩負，最後在第7名名次賽擊敗泰國，取得亞洲及大洋洲奧運資格賽入場券，一次又一次作突破。

香港在奧運資格賽分組賽最後一場的對手，正是最終獲得資格的澳洲。（圖片來源：世界棒壘球總會）

一連5日的奧運資格賽，昨日（28日）已在上海圓滿結束，一席奧運資格終落在澳洲手中。香港則在分組賽取得1勝2負，以0：7敗予實力強橫的中華台北、0：8負予最終勝出的澳洲，但6：5擊敗印尼的第一戰，仍歷歷在目。

澳洲球員（黃衫）體型高大，實力亦強悍。（圖片來源：世界棒壘球總會）

梁芷茵：擊敗印尼最深刻



從去年取得亞運第一分到完成第一次奧運資格賽，隊長梁芷茵兌現了「領港隊爭勝」的諾言與隊友合力贏波，回望整個賽事，她認為擊敗印尼一役最深刻：「先得分、被追和、再加時、落後又反勝……」回味勝仗不等於滿足，她坦言即使達成擊敗印尼的目標，但仍有失落：「面對中華台北，澳洲等強隊未能完成7局的目標，還是有點失望。」安慰的是得以與澳洲交手，首次面對亞洲以外的球隊，卻不如想像中可怕：「原來港隊也有能力去較量」。

港壘出外作賽，輸的時候總比較多，但芷茵直言信念從未動搖過：「其實對壘球的感情一直未有減少過，每次比賽後都會反思及改善自己的不足，所以每次都很期待下一次的出外比賽」，由去年至今征戰不少國際賽事，梁芷茵及隊友都希望有更多「第一次」和「再一次」：「例如再一次參加亞運及未曾參與過的世界盃」。

回顧港壘奧運資格賽歷程：

+ 6 + 5 + 4

領港隊作出不少「第一次」的日籍教練大島田，則讚許球隊進步不少：「很開心見到球員技術上的穩定性提升了，即使面對強隊，心理質素也出色、沒有懼怕，落後之時也未曾放棄，這是很明顯的進步」。大島教練深信，擊敗印尼一戰有助球隊發展：「在大賽中得到勝利滋味，對日後的信心會加強，亦可帶回香港把這經驗分享給身邊隊友」。大島田最後稱，預計2020年中會再有國際賽事，「期間會多作實戰練習，彌補今次的不足」。