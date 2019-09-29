【蘇超】迪科爾入波助格拉斯哥流浪大勝鴨巴甸　贏波炒車幸無大礙

迪科爾周六（28日）為格拉斯哥流浪後備上陣，射入錦上添花的第5球，助「格流」主場送鴨巴甸5蛋後遇上車禍，幸好未有大礙。

迪科爾周六傍晚於格拉斯哥開車與女友出門，被一架越過中線的BMW（寶馬）相撞，迪科爾的Range Rover座駕右前車頭損毀嚴重。

迪科爾遇上意外前才於對鴨巴甸一戰59分鐘後備上陣，更於80分鐘為球隊射入第5球，助格流大勝全取3分，繼續於蘇超排第2，落後榜首、死敵些路迪1分。

迪科爾於對鴨巴甸後備上陣。（Getty Images）

迪科爾去季由般尼茅夫外借到格流，為期18個月。（Getty Images）

英國傳媒指引述目擊者的現場所見所聞，指事發時迪科爾似乎無甚大礙，看來有點暈，但十分緊張同行的女友。據了解，迪科爾座駕的安全氣袋彈出，女友似乎受了輕傷，又指腰酸背痛，似乎是被安全帶勒到。

迪科爾的座駕（右）的車頭損毀嚴重，幸好未有大礙。（Getty Images）

目擊者讚迪科爾先照顧他人

現場目擊者又讚迪科爾，相比起自己安危，先照顧涉事眾人，「是個真正的紳士」，又指其後現場有大量警車及救護車到場，這種嚴重車禍後無人受傷實在是「奇蹟」。36歲的迪拜爾其後在附近一個停車場拍片，多謝球迷關心：「多謝你們的留言，我知道你們一定很擔心，但我沒事，準備回家休息了。現在還有點受驚，但我身體無大礙。」

迪科爾去季被般尼茅夫借到格拉斯哥流浪，為期18個月，今季在蘇超為格流上陣6場共有6球進賬，至今於各項比賽為這支蘇超球隊出場33仗累積了17個入球。