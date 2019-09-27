【世界足球先生】國際足協解釋埃及選票消失　指大楷簽名不合規格

國際足協（FIFA）年度頒獎禮後，爆發世界足球先生選票疑雲。埃及隊長艾穆罕默迪及奧運隊教練加列比的選票無故消失，但兩人表明有投票。另一宗剛剛相反，尼加拉瓜隊長巴利拿沒有投票，但卻在選票紀錄上發現「自己」投了美斯。 國際足協澄清，指埃及的兩張選票格式不符，簽名用了大楷，而且埃及足總沒有在截止時補交合規格選票。尼加拉瓜足總則表示，今次是由新隊長路沙斯投票，只是職員誤用了巴利拿的名字及簽名上報。

埃及隊長艾穆罕默迪（Ahmed Elmohamady）及埃及奧運隊主帥加列比（Shawky Ghareeb）表明都投了穆罕默德沙拿，但在國際足協的紀錄中，並沒有埃及這兩票存在。經過埃及足總及國際足協的調查後，發現這是行政失誤，埃及足總主席艾加拿尼（Amr El-Ganainy）表明已經向沙拿解釋清楚。

美斯當選世界足球先生，但多張選票都被質疑。（Getty Images/資料圖片）

國際足協稱：「在8月15日，檢查埃及足總遞交上來的選票，發現上面的簽名是大楷，並不合乎規定。再者，選票上沒有足總秘書長的簽名，這是必要的。」國際足協要求埃及足總補交合規格的選票，但埃及足總未能在截止前交到，所以這兩票無效。

埃及隊長艾穆罕默迪表示投了沙拿，但選票沒有紀錄。（Getty Images/資料圖片）

另外，據國際足協紀錄，尼加拉瓜隊長巴利拿（Juan Barrera）在世足選舉中依次序選了美斯、沙迪奧文尼及C朗拿度，但他其後在社交網站表示沒有投過票！國際足協調查後發現，尼加拉瓜足總遞交的選票沒有問題，球員名與簽名相符，選票上亦有足總的印章，需要向尼加拉瓜足總再了解情況。

尼加拉瓜的巴利拿沒有投票，但在選票紀錄上卻有他的名字。（Getty Images/資料圖片）

尼加拉瓜足總之後表示，是他們內部出錯，聲明中指，這次世足先生的由新隊長路沙斯（Manuel Rosas）投票，但足總職員卻用了巴利拿的名字及一年前的簽名去交選票。換言之，票是路沙斯投，但名則是用了巴利拿。尼加拉瓜足總補充，他們已經將犯錯的職員解僱。

尼加拉瓜足總聲明中指，這次世足先生的投票由新隊長路沙斯（左）負責。（Getty Images/資料圖片）

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