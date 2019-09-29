【英超】傳曼城憂前景如死敵衰落　培養雲邦荷斯接哥迪奧拿班

曼城在第7輪英超聯賽作客3：1擊敗愛華頓，繼續向榜首全勝的利物浦施壓。 有報道指，早前以自由身到曼城視察的前荷蘭國腳雲邦荷斯，已與曼城簽約，加入教練團，有傳是為哥迪奧拿未來離隊而鋪路。

哥迪奧拿目前與曼城的合約將在2021年屆滿，據知雙方目前暫未展開任何續約談判。儘管來日方長，哥帥兩年後會否留隊亦未可知曉，但「藍月亮」並非毫無準備。

哥迪奧拿入主曼城後，令藍月亮實力再昇華，上季更完成英格蘭本土「大滿貫」，唯獨未曾染指歐聯冠軍。（Getty Images）

曼城借鑑曼聯 提早培養接班人



英國《鏡報》指，雲邦荷斯上季辭去飛燕諾的教職後，過去一個月都在曼城工作，曼城一方曾表示這是「非正式安排」，以協助雲邦荷斯未來的發展，不過事實上雙方已簽署合約，雲邦荷斯正出任一個「可以接觸所有層面」的職務，將用上未來一年去熟習球會運作，包括商業層面、決策層面、球探網絡、青訓至一隊的教練團組成等，若然合適，長遠將留任、甚至出任更重要職務，當然一切視乎雲邦荷斯表現。

44歲的雲邦荷斯（右一）在2015至19年間執教母會飛燕諾，最大成就是在2016至17球季擊敗阿積士奪得荷甲冠軍。（Getty Images）

《鏡報》認為，曼城此舉是因為眼見同市死敵曼聯在前領隊費格遜離開後，花了6年仍未能覓得適合的繼任人，因而希望在哥迪奧拿離開前，預先培養合適的接班人，延續王朝。

事實上，曼城過去亦曾有類似舉動，最佳例子是韋拉在2011年退役後，獲曼城招手進入球會，並曾出任同屬城市足球集團的球隊紐約城主教練，但他去年獲法甲球隊尼斯招攬後，已離開集團。