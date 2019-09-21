【英超】曼城主場演入球騷　贈屈福特8蛋　貝拿度施華連中三元

曼城在上周聯賽爆冷不敵諾域治，今輪聯賽的對手屈福特卻慘變「出氣袋」，在上半場18分鐘已經轟入5球。曼城在下半場未有留手，貝拿度施華職業生涯首次連中三元，結果曼城以8：0大破屈福特，全取3分。

曼城上輪爆冷不敵諾域治後，在周中的歐聯分組賽，作客3球輕取薩克達，今仗英超主場迎戰榜尾的屈福特，主帥哥迪奧拿收起史達寧，前線以馬列斯﹑貝拿度施華及阿古路攻堅。鬧中堅荒的「藍月亮」繼續以奧達文迪與費蘭甸奴搭檔，左閘班捷文文迪今季首度在英超亮相。

貝拿度施華﹑阿古路及大衛施華在上半場各建一功，為球隊積極領先5球。（路透社）

迪路菲奧上半場早段的反擊，已經是屈福特今仗少有的攻門鏡頭。（路透社）

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曼城開賽隨即攻破屈福特大門，迪布尼右路傳中，阿古路引來兩名守衛，使身後入楔的大衛施華在無人看管下撞射入網，開賽52秒攻入1：0。主場出擊的曼城繼續急攻，馬列斯在禁區內被屈福特門將賓科士打撲跌博得12碼，阿古路主射中鵠，連續6仗有進帳，攻入今季第8個入球。

馬列斯及後在禁區邊主射罰球，省中湯卡華利入網；之後一次角球攻勢，貝拿度施華在門前補加一頭破網，加上奧達文迪於18分鐘建功，曼城遙遙領先5球。屈福特當然希望「破蛋」，但多次攻門亦被曼城的後防瓦解。

賓科士打經歷一個如惡夢般的上半場，5度失守。（路透社）

曼城開賽18分鐘「入球放題」（按圖放大）

曼城在換邊後僅3分鐘再度改寫紀錄，屈福特久久未能在禁區內解圍，貝拿度施華避過敵衛近射再建一功。阿古路下半場積極尋找第2個入球，可惜多次近射亦未能命中。

阿古路今仗多次攻門，可惜多次射門未能命中目標。（路透社）

遙遙領先的曼城在下半場未有留手（按圖放大）

反觀貝拿度施華更為幸運，門前接應迪布尼傳中撞射雖然「撻Q」，但他立即補中，職業生涯首次演帽子戲法，在60分鐘將比數擴大至7：0。迪布尼在禁區內勁射「埋齋」，85分鐘錦上添花。曼城大勝一仗後，6仗得11分，暫時升上聯賽榜次席；屈福特則繼續敬陪末席。

貝拿度施華職業生涯首次連中三元。（路透社）

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