【跑步】前教練涉禁藥指控被重罰　法拉：「如釋重負」

大家對薩拉扎爾（Alberto Salazar）這名字，或許有點陌生。如果說起他是培育法拉（Mo Farah）和路普（Galen Rupp）這對2012倫敦奧運男子10000米金、銀牌得主的教練，相信會有點印象。 自2015年開始坊間陸續出現指他涉及禁藥的指控，美國反禁藥組織（US Anti-Doping Agency，簡稱Usada）經過四年調查及兩年閉門司法戰，終裁定重罰這位名教練停止涉足跑界四年。

薩拉扎爾是美國長跑界響噹噹的名字，他是1980至82年連續三屆紐約馬拉松冠軍，亦是1982年波士頓馬拉松冠軍。轉任教練後，負責營運培育頂級跑手的Nike Oregon Project，英國跑手法拉在2011至2017年，長達六年時間在那裏訓練，這位奧運四金得主自然成為他的「生招牌」，尤其他與練習拍檔路普在倫敦奧運10000米賽事「拍住上」包辦金銀牌，薩拉扎爾的風頭一時無兩。

2015年BBC一個關於禁藥指控的節目中，提到薩拉扎爾的名字，有運動員和薩拉扎爾相關人士作證，指出Nike Oregon Project涉嫌微量使用睪酮（Testosterone）等禁藥。之後陸續有曾參與該訓練計劃的跑手，指控在薩拉扎爾威逼下曾服非醫生處方禁物，也有跑手指出薩拉扎爾與路普兩人的關係曖昧，又認為路普突然提升表示「極有可疑」。

最初經過三年調查，Usada表示沒有足夠證據證實指控屬實，但周日（1日）突然重判薩拉扎爾。計劃內由Nike聘用、為薩拉扎爾旗下多位運動員診治的內分泌科醫生Jeffrey Brown，同樣被重罰禁止參與跑步相關事務四年。

薩拉扎爾（中）昔日與路普（左）和法拉（右）合照。（Getty Images）

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61歲的薩拉扎爾對判罰感到震驚，揚言將會上訴，「The Oregon Project從未也永遠不會容許服用禁藥，我將會上訴，期待這個不公平和拖延已久的過程，將會達到一個我知道是事實的結論。」

法拉在2017年與薩拉扎爾分道揚鑣，據BBC了解，這也是Usada首次起訴這位著名長跑教練的同一年。

36歲的法拉說，「我為Usada經過四年時間完成對薩拉扎爾的調查，感到如釋重負。」他表示，「我在2017年離開Nike Oregon Project，正如我一直強調，我對任何破壞規則或越界的人零容忍。我很高興終能作出結論。」

這位曾贏得六面世錦賽金牌、四面奧運金牌的英國跑手，從未在禁藥測試「肥佬」，而且一直強烈否認曾破壞任何規則。

薩拉扎爾揚言會作出上訴。（Getty Images）

除了已退出的法拉，和他的前練習拍檔路普外，Nike Oregon Project亦有不少名將參與其中，最著名的相信是離開日本本土訓練，參與計劃的日本馬拉松紀錄保持者大迫傑。